Fim de semana tem Caravana de Arte e Lazer; veja em quais bairros
Ação da Faelsg leva recreação para crianças neste fim de semana
O primeiro fim de semana de setembro será de muita diversão para a criançada de São Gonçalo. No sábado (5), a Caravana de Arte e Lazer vai animar o bairro Porto Velho; no domingo (6), a ação chega ao Porto do Rosa. Nos dois locais, o evento ocorre das 9h às 13h.
A caravana é um projeto da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) que garante momentos de lazer, alegria, práticas esportivas e interação social para milhares de crianças da cidade.
Durante a ação, os pequenos terão acesso gratuito a cama elástica, escorrega inflável, jogos e guerra de canudos. Além disso, os recreadores promovem brincadeiras e oficinas, ao som de muita música infantil.
O evento também disponibiliza barraquinhas de lanches para todas as crianças e seus familiares.
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Serviço:
Sábado (5) - Travessa Tancredo Ribeiro - Porto Velho, das 9h às 13h
Domingo (6) - Rua Manoel Ferreira Leal - Porto do Rosa, das 9h às 13h