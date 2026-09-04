Fim de semana tem Caravana de Arte e Lazer; veja em quais bairros

Durante a ação, os pequenos terão acesso gratuito a cama elástica, escorrega inflável, jogos e guerra de canudos - Foto: Divulgação/Fabio Guimarães/Arquivo

Durante a ação, os pequenos terão acesso gratuito a cama elástica, escorrega inflável, jogos e guerra de canudos - Foto: Divulgação/Fabio Guimarães/Arquivo

O primeiro fim de semana de setembro será de muita diversão para a criançada de São Gonçalo. No sábado (5), a Caravana de Arte e Lazer vai animar o bairro Porto Velho; no domingo (6), a ação chega ao Porto do Rosa. Nos dois locais, o evento ocorre das 9h às 13h.

A caravana é um projeto da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) que garante momentos de lazer, alegria, práticas esportivas e interação social para milhares de crianças da cidade.

Durante a ação, os pequenos terão acesso gratuito a cama elástica, escorrega inflável, jogos e guerra de canudos. Além disso, os recreadores promovem brincadeiras e oficinas, ao som de muita música infantil.

O evento também disponibiliza barraquinhas de lanches para todas as crianças e seus familiares.

Leia também:

Mais de 29 mil vagas abertas em cursos do SENAI; confira!

São Gonçalo mantém unidades de urgência em Saúde abertas no feriado do dia 7





Serviço:

Sábado (5) - Travessa Tancredo Ribeiro - Porto Velho, das 9h às 13h

Domingo (6) - Rua Manoel Ferreira Leal - Porto do Rosa, das 9h às 13h