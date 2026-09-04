Mais de 29 mil vagas abertas em cursos do SENAI; confira!

Mais de 92 milhões de pessoas já se formaram em cursos técnicos, de qualificação, nível superior, aperfeiçoamento e especialização, sempre alinhados às demandas do setor produtivo - Foto: Divulgação/Gabriel Pinheiro

Mais de 92 milhões de pessoas já se formaram em cursos técnicos, de qualificação, nível superior, aperfeiçoamento e especialização, sempre alinhados às demandas do setor produtivo - Foto: Divulgação/Gabriel Pinheiro

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com 29.015 vagas abertas em cursos gratuitos e pagos em várias unidades da federação e no Futuro.Digital, marketplace do SENAI. São 12.615 oportunidades presenciais e online, distribuídas pelas escolas do SENAI em diversos estados. As vagas incluem cursos técnicos, de qualificação e aperfeiçoamento, aprendizagem industrial e outras modalidades de formação profissional.

Além das oportunidades nos estados, o Futuro.Digital também reúne vagas em diversas modalidades de ensino. E olha só: por lá, são nada menos que 16.400 vagas em cursos técnicos, de curta e média duração, extensão, graduação, pós-graduação, MBA, micro e minicursos. São 59 turmas presenciais, 32 semipresenciais e 486 turmas EAD, garantindo flexibilidade para estudar de onde e quando quiser. Para conferir informações sobre preços, grade curricular, certificação e carga horária, acesse o Futuro.Digital.

O SENAI oferece formação em diversas áreas do conhecimento, como infraestrutura de informação e comunicação, têxtil e vestuário e manufatura, entre outras. Maior rede privada de educação profissional do país, está presente nos 26 estados e no Distrito Federal, com cerca de 3,1 milhões de matrículas anuais.

Mais de 92 milhões de pessoas já se formaram em cursos técnicos, de qualificação, nível superior, aperfeiçoamento e especialização, sempre alinhados às demandas do setor produtivo.

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