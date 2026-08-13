Governo do Estado autoriza Faetec a contratar até 1.536 profissionais

Neste ano, estão previstas até 138 vagas para Professores I com jornada de 40 horas semanais, 308 para professores com jornada de 20 horas, 50 para orientadores e 50 para supervisores - Foto: Divulgação

Neste ano, estão previstas até 138 vagas para Professores I com jornada de 40 horas semanais, 308 para professores com jornada de 20 horas, 50 para orientadores e 50 para supervisores - Foto: Divulgação

O Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizou a Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (Faetec) a contratar, por tempo determinado, até 1.536 professores e especialistas em educação para ampliar a oferta de Educação Profissional e Tecnológica na rede. Ainda em 2026, poderão ser contratados até 546 profissionais.

A medida, publicada em Diário Oficial extra na terça-feira (11), está relacionada à adesão do Estado ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), que prevê ações de fortalecimento da educação profissional técnica de nível médio.

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Neste ano, estão previstas até 138 vagas para Professores I com jornada de 40 horas semanais, 308 para professores com jornada de 20 horas, 50 para orientadores e 50 para supervisores. As contratações serão feitas de forma gradativa, conforme a necessidade da rede, a disponibilidade orçamentária e financeira e o planejamento da Faetec.

A medida busca atender à ampliação de matrículas, turmas, cursos e outras atividades educacionais da rede. A contratação será feita por meio de processo seletivo simplificado, com critérios objetivos e ampla divulgação das etapas. O edital vai detalhar os requisitos para participação, os critérios de classificação, as áreas de conhecimento, as unidades de ensino, os municípios e as disciplinas.

O processo seletivo terá reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, 20% para candidatos negros e indígenas e 10% para candidatos hipossuficientes economicamente, conforme a legislação estadual.

A remuneração será de R$ 4.006,64 para professores com jornada de 40 horas semanais, Orientadores Educacionais e Supervisores Educacionais. Para professores com jornada de 20 horas, o valor será de R$ 2.003,32.