Empreendedorismo na Veia reúne jovens e empreendedores em São Gonçalo

Conhecimento e histórias inspiradoras estiveram no foco da segunda edição do Empreendedorismo na Veia, promovida pelo Sebrae Rio nesta quarta-feira (12) no Teatro Municipal de São Gonçalo, em parceria com a Prefeitura. Cerca de 250 pessoas participaram do evento, entre empreendedores e estudantes de caravanas do Ciep 438 e do núcleo de robótica do Colégio Odete São Paio.

“Foi uma tarde de muita troca de conhecimento, levando aos empreendedores de São Gonçalo e região conteúdo e inspiração para transformar ideias em negócios”, afirmou a coordenadora do Sebrae Rio no Leste Fluminense, Juliana Ventura.

Inovação, robótica, protagonismo de carreira e comportamento empreendedor foram alguns dos temas das palestras. A programação incluiu nomes de referência como Bia Martins, especialista em geração Z, liderança e jovens talentos; Artube, gamer e criador de conteúdo; e Jakson Follmann, ex-goleiro que se reinventou após sobreviver ao acidente aéreo com a equipe da Chapecoense em 2016.

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"É gratificante contar principalmente aos jovens a história real de uma pessoa que teve que se reconstruir ao encerrar sua carreira de forma precoce, que é a minha história e pode ajudar outras pessoas a seguir em frente", disse Follmann.

Os participantes também tiveram acesso a uma experiência imersiva para descobrir o seu perfil empreendedor.

"Aprendemos aqui que é importante ter coragem e acreditar nos nossos sonhos", destacou Cassi Rodrigues, dona de salão de beleza.

Cassi é de Campo Grande, Zona Oeste do Rio, onde foi realizada a primeira edição deste ano do Empreendedorismo na Veia, em junho. O próximo evento acontece nesta quinta (13/08) em Duque de Caxias e há mais um previsto para Nova Iguaçu no final do ano.