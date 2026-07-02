Fundação Cecierj oferece 300 vagas para Curso de Aperfeiçoamento em Audiodescrição

A Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência Tecnologia e Inovação, anuncia a oferta de 300 vagas para candidatos ao Curso de Aperfeiçoamento em Audiodescrição do seu programa de Extensão. As inscrições do processo seletivo deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, de 1 de julho até o dia 20 de julho de 2026, no site https://www.cecierj.edu.br/extensao. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 31 de julho de 2026, e o período letivo acontecerá de 4 de agosto a 17 de abril de 2027.

O Curso de Aperfeiçoamento em Audiodescrição é gratuito, voltado para candidatos de nível superior, e tem como objetivo formar profissionais capazes de produzir, aplicar e avaliar audiodescrição (AD) em materiais didáticos e institucionais, recursos pedagógicos, eventos educacionais e científicos e equipamentos culturais, promovendo acessibilidade comunicacional de acordo com as legislações vigentes e com as melhores práticas nacionais e internacionais.

Quem pode se candidatar?

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● Profissionais da área de Educação (professores; tutores; designers instrucionais; profissionais da educação inclusiva como os de atendimento educacional especializado e da sala de recursos multifuncionais; educadores sociais, etc.)

● Divulgadores científicos;

● Profissionais de comunicação institucional;

● Profissionais da área cultural;

● Pessoas com deficiência visual (cegas ou com baixa visão) interessadas em atuar como consultores e/ou narradores em audiodescrição;

● Profissionais de áreas correlatas.

O preenchimento das vagas será realizado por ordem de inscrição, levando sempre em consideração os critérios a seguir:

- 50% das vagas para profissionais da Educação em exercício em escolas públicas no Estado do Rio de Janeiro e tutores e coordenadores de curso/disciplina atuantes na Fundação Cecierj;

- 30% das vagas para profissionais das demais áreas residentes no Estado do Rio de Janeiro. Profissionais residentes em outros estados brasileiros poderão ser selecionados se houver sobra de vagas.

Importante lembrar que, de acordo com o Edital serão considerados profissionais da Educação os professores formados em nível superior, e outros profissionais que atuam em instituições de ensino. A atividade voluntária só será considerada atuação docente quando comprovada por declaração de instituição de ensino reconhecida.