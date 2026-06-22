São Gonçalo faz ações para orientar população sobre diabetes

As atividades incluem palestras educativas, rodas de conversa, distribuição de materiais informativos e orientações sobre hábitos de vida saudáveis - Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Gonçalo

As atividades incluem palestras educativas, rodas de conversa, distribuição de materiais informativos e orientações sobre hábitos de vida saudáveis - Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Gonçalo

No próximo dia 26 de junho é celebrado o Dia Nacional do Diabetes. E a partir desta semana, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo vai reforçar a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do acompanhamento adequado da doença nas unidades de saúde da família (USFs).

A primeira ação foi realizada na manhã desta segunda-feira (22), às 9h, na USF Mahatma Gandhi.

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Para marcar a data, as unidades de saúde vão promover ações de orientação e conscientização voltadas para os usuários.

As atividades incluem palestras educativas, rodas de conversa, distribuição de materiais informativos e orientações sobre hábitos de vida saudáveis, alimentação equilibrada, prática regular de atividades físicas e a importância do acompanhamento médico para o controle da doença.

“Os profissionais também esclarecem dúvidas sobre os principais sintomas do diabetes, como sede excessiva, aumento da frequência urinária, perda de peso e cansaço frequente. O diabetes é uma doença crônica caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue e pode provocar complicações graves quando não tratado adequadamente. Por isso, o acompanhamento regular nas unidades de saúde é fundamental para garantir qualidade de vida e prevenir complicações. Quanto mais informação, maiores são as chances de promover uma vida mais saudável para quem convive com a doença”, explicou a coordenadora do Hiperdia, Juliana Silva.

O diabetes está frequentemente relacionado a uma série de condições, incluindo fatores biológicos, ambientais, comportamentais e sociais.

O primeiro passo para descobrir se é diabético é procurar qualquer unidade da Atenção Primária e marcar consulta com o clínico geral, que vai passar os exames. Caso haja necessidade, o médico fará o encaminhamento para a especialidade competente.

Os insulinodependentes são cadastrados no Núcleo de Assistência Farmacêutica da Secretaria e recebem insulina, aparelho e fitas de medição da glicose gratuitamente.

Para ter acesso à insulina, o paciente precisa dar entrada em processo apresentando os seguintes documentos: identidade; cartão do SUS, CPF, comprovante de residência no nome do paciente (água, luz ou telefone dos últimos três meses) e receita médica com esquema de insulinoterapia (quantidade de doses diárias das insulinas) no núcleo (Travessa Jorge Soares, 157, Centro).

Programação

Dia 22: USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

Dia 25: USFs David Capistrano, Itaúna; e Albert Sabin, Itaoca

Dia 26: USFs Itaúna II e Altair da Silva, Mutuá

Dia Nacional

O Dia Nacional do Diabetes foi criado pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para mostrar a importância da prevenção desta doença, que é crônica e que tem dois tipos: 1 e 2.

Apesar da genética influenciar na incidência da doença, há fatores de risco que contribuem para o diabetes, como inatividade física, obesidade, tabagismo, dieta rica em alimentos processados e ultraprocessados e o estresse.

Se não tratado corretamente, o diabetes é causa também de doenças vasculares, renais, cardíacas, infarto do miocárdio, AVC, assim como as complicações de neuropatias e retinopatias – doenças ligadas aos nervos e olhos, que podem levar a amputações e à cegueira.