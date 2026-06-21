São Gonçalo tem vagas de emprego na construção civil

Os candidatos deverão comparecer às unidades SINE São Gonçalo ou Alcântara na próxima segunda-feira (22), das 10h às 16h - Foto: Prefeitura de São Gonçalo/ Ascom

Os candidatos deverão comparecer às unidades SINE São Gonçalo ou Alcântara na próxima segunda-feira (22), das 10h às 16h - Foto: Prefeitura de São Gonçalo/ Ascom

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e das agências SINE, está oferecendo diversas vagas de emprego para o setor de construção civil.

Os candidatos deverão comparecer às unidades SINE São Gonçalo ou Alcântara na próxima segunda-feira (22), das 10h às 16h, para posterior encaminhamento.

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Há vagas disponíveis para servente de pedreiro, pedreiro, bombeiro hidráulico, carpinteiro, encarregado de obras e vigia (diurno e noturno).

Os cargos exigem experiência comprovada, exceto servente de pedreiro e vigia (experiência sem comprovação). As exigências de escolaridade são:

. Servente de Pedreiro – Fundamental incompleto.

. Bombeiro hidráulico, carpinteiro, vigia – Fundamental completo.

. Pedreiro, encarregado de obras – Médio completo.

Serviço:

– SINE São Gonçalo – Avenida Presidente Kennedy, 425 (Partage Shopping, andar G3 Loja 01.

– SINE Alcântara – Rua Dr. Alfredo Backer, 500 (na galeria do Carrefour Alcântara Lojas 11 e 12).