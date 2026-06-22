Moradores de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí têm até 1º de julho para garantir vaga em programa gratuito de empregabilidade na área comercial

A Generation Brasil, em parceria com o Instituto JCA e a The Coca-Cola Foundation, está com inscrições abertas - Foto: Reprodução

A Generation Brasil, em parceria com o Instituto JCA e a The Coca-Cola Foundation, está com inscrições abertas - Foto: Reprodução

Conseguir o primeiro emprego ou voltar ao mercado de trabalho ainda é um desafio para milhares de brasileiros, especialmente para jovens que acabaram de concluir o ensino médio, pessoas desempregadas ou profissionais que buscam uma nova oportunidade de carreira.

Ao mesmo tempo, a área comercial segue entre as que mais contratam no Brasil, com vagas em empresas de diferentes setores para funções ligadas a atendimento, relacionamento com clientes e vendas.

Para aproximar essas oportunidades de quem mais precisa delas, a Generation Brasil, em parceria com o Instituto JCA e a The Coca-Cola Foundation, está com inscrições abertas para uma nova turma gratuita do Programa de Empregabilidade em Vendas, voltado para moradores de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. As inscrições podem ser feitas até 1º de julho e as aulas começam em 20 de julho.

O programa é destinado a pessoas com 18 anos ou mais, ensino médio completo e disponibilidade para estudar de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. Tanto as aulas quanto o processo seletivo acontecem de forma totalmente online. Não é necessário ter experiência anterior, faculdade ou conhecimento prévio na área.

Para participar, os candidatos deverão realizar um processo seletivo online, composto por etapas rápidas de inscrição, testes online e uma entrevista virtual com a equipe da Generation Brasil.

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Uma oportunidade para começar ou recomeçar

A formação foi criada especialmente para pessoas que estão em busca da primeira oportunidade profissional, desejam retomar a vida profissional após um período fora do mercado ou procuram uma área com maior possibilidade de contratação e crescimento.

Durante as quatro semanas de formação, os participantes aprendem na prática conteúdos ligados à rotina da área comercial, incluindo atendimento ao cliente, comunicação profissional, negociação, vendas B2B, relacionamento com clientes e técnicas comerciais utilizadas por empresas de diferentes segmentos.

O programa também inclui um módulo exclusivo sobre Inteligência Artificial aplicada ao trabalho, preparando os alunos para ferramentas e tendências cada vez mais presentes no mercado. Além das habilidades técnicas, os participantes desenvolvem competências comportamentais valorizadas pelas empresas, como comunicação, organização, resolução de problemas, trabalho em equipe e foco em resultados.

“Nosso objetivo é mostrar que talento não pode depender de condição financeira. Muitas pessoas só precisam de oportunidade, apoio e direcionamento para conseguir acessar o mercado de trabalho. Esse programa foi pensado exatamente para isso: preparar profissionais de forma prática, acessível e conectada com o que as empresas procuram hoje”, afirma Andrea Matsui, CEO da Generation Brasil.

Mais do que um curso: apoio real para empregabilidade

O diferencial da formação está no acompanhamento oferecido aos participantes ao longo da jornada. Além das aulas ao vivo e gratuitas, os alunos recebem mentoria de carreira com especialistas, apoio para construção de currículo e LinkedIn, preparação para entrevistas e simulações de processos seletivos.

A Generation Brasil também conecta os participantes a oportunidades junto à sua rede de empresas parceiras, que inclui organizações nacionais e multinacionais de diferentes setores. Em alguns casos, participantes selecionados também podem receber apoios adicionais para permanência no programa, avaliados individualmente pela equipe da organização.

“Acreditamos que transformar trajetórias por meio da educação começa quando oferecemos às pessoas as condições reais para acessar oportunidades. Ao apoiar esse programa, reafirmamos nosso compromisso com a inclusão produtiva e com o desenvolvimento humano de quem mais precisa. Ver moradores de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí se preparando para entrar ou voltar ao mercado de trabalho é exatamente o impacto que buscamos gerar", afirma Wilson Vasconcelos, coordenador de programas e projetos sociais do Instituto JCA.

A turma contará com 40 vagas e acontecerá em formato online e ao vivo, podendo ser acompanhada inclusive pelo celular. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 1º de julho pelo link: https://brazil.generation.org/programas/vendas23/

Sobre a Generation Brasil

A Generation é uma organização global sem fins lucrativos que atua na formação e inserção profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade. Presente em mais de 17 países, desenvolve programas gratuitos com foco em habilidades técnicas, comportamentais e conexão com o mercado de trabalho. No Brasil, milhares de alunos já passaram pelos programas da organização, que atua em parceria com empresas, fundações e instituições sociais para ampliar oportunidades de empregabilidade.

Sobre o Instituto JCA

Fundado em 2004, o Instituto JCA (Jelson da Costa Antunes) é um investimento social familiar que atua na redução das desigualdades por meio da educação e da cultura. Com foco em adolescentes e jovens de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, o IJCA desenvolve programas gratuitos de reforço escolar, formação profissional, empreendedorismo e geração de renda. Já impactou diretamente mais de 6 mil jovens em sua inserção no ensino técnico, superior e no mercado de trabalho, além de apoiar mais de 50 mil pessoas em ações com parceiros do ecossistema socioeducativo. Também possui iniciativas culturais e esportivas em São Paulo, em especial no Parque Vila Maria, em parceria com a Viação Cometa.

Sobre a The Coca-Cola Foundation

A The Coca-Cola Foundation é o braço filantrópico global da The Coca-Cola Company e apoia iniciativas sociais voltadas à inclusão produtiva, desenvolvimento comunitário e geração de oportunidades em diferentes países.