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'Derrame' de alarmes falsos após invasão ao sistema da Defesa Civil atingiu milhões de brasileitros

Secretário da pasta afirmou que foram emitidos 10 alertas 'fakes' no sistema do órgão

relogio min de leitura | Redação 20 de junho de 2026 - 17:21
Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Wolnei Wolff
Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Wolnei Wolff -

O secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Wolnei Wolff, esclareceu neste sábado (20), que ao todo, foram emitidas 10 alertas distintos durante a invasão ao sistema da Defesa Civil que disparou mensagens falsas durante a madrugada.

Wolff não precisou quantas pessoas foram atingidas pela invasão ao sistema, mas mencionou que o alerta falso foi disparado a "milhões de brasileiros". 

“Foram nove mensagens emitidas pelo Cell Broadcast (sistema implantado em 2025) e 1 pelo sistema SMS (sistema utilizado desde 2014 e substituído no ano passado), afirmou.

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Além do alerta sonoro, as mensagens continham texto que mencionavam termos como “misantropia” e “invasão alienígena” e foram distribuídos entre a noite de sexta-feira (19) e a madrugada deste sábado (20).

De acordo com o secretário, o trabalho de investigação que está sendo realizado pela Polícia Federal junto à equipe técnica da Defesa Civil irá determinar se as mensagens foram enviadas por uma pessoa ou um grupo articulado. O local de emissão das mensagens ainda não foi confirmado.

“Sabemos que o primeiro alerta partiu do Paraná. Depois que o acesso foi desativado, outras mensagens foram emitidas”, disse Wolff.

O secretário ainda afirmou que essa “não é a primeira vez que sistemas de órgãos públicos são atacados por hackers cometendo crimes cibernéticos”, e que “Lamentavelmente têm pessoas que se propõem a fazer um desserviço à nação”

Tags:

Alarme falso Defesa Civil

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