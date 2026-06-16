Mulheres da Parada estão com inscrições abertas para curso gratuito de Confeitaria e Salgados em São Gonçalo

As aulas serão ministradas na sede da ONG, que fica no bairro Sacramento, em São Gonçalo - Foto: Divulgação

As aulas serão ministradas na sede da ONG, que fica no bairro Sacramento, em São Gonçalo - Foto: Divulgação

A ONG Mulheres da Parada, referência no trabalho de empoderamento feminino em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, está com inscrições abertas para 30 vagas da 2ª edição do curso Confeitaria e Salgados em 2026, voltado para mulheres cis e trans com mais de 18 anos, ensino fundamental incompleto e em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica.

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Mães solo, sobreviventes e vítimas de violência doméstica, egressas do sistema prisional e mulheres neurodivergentes terão prioridade no processo seletivo do curso. As aulas começam no dia 27 de julho.

O curso, viabilizado através do patrocínio do Instituto Bia Rabinovich (IBR), terá aulas duas vezes por semana, das 13h às 17h, e duração de quatro meses. Serão oferecidas ajuda de custo para transporte, e todo o material utilizado nas aulas também será gratuito.

As aulas serão ministradas na sede da ONG, que fica no bairro Sacramento, em São Gonçalo. O link de inscrição está no Instagram (@mulheresdaparada. Mais informações no WhatsApp (21) 97047-1440.

“Nosso objetivo não é somente oferecer uma qualificação profissional, mas possibilitar também às mulheres a valorização da sua autoestima e incentivo real para um novo ciclo com mais qualidade de vida”, explica a diretora-presidente da ONG, Letícia da Hora.

Quem são as Mulheres da Parada

A ONG Mulheres da Parada é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada a partir da iniciativa de mulheres negras e moradoras das periferias de São Gonçalo.

As atividades iniciaram em abril de 2020, a partir das necessidades sociais e econômicas aprofundadas pelo contexto da pandemia da covid-19 nesses territórios inviabilizados.

Para dar suporte alimentar às famílias da comunidade Parada São Jorge no bairro Sacramento, São Gonçalo, foram distribuídas centenas cestas básicas às famílias em extrema vulnerabilidade através do projeto Mercadinho Solidário.

Tendo em vista, no entanto, os agravantes no território, a instituição ampliou suas ações, a fim de favorecer o acesso dos usuários às políticas sociais de forma integral.

A partir das demandas observadas pelo público atendido no projeto Mercadinho Solidário, foram iniciadas ações de qualificação profissional, entre os quais os cursos de Manicure, Confeitaria, Trancista, entre outros.