Entre presentes e economia: casais adaptam gastos para celebrar o Dia dos Namorados

Com a chegada do Dia dos Namorados, celebrado nesta sexta-feira (12), o comércio ganha um novo fôlego e os casais entram na tradicional corrida em busca do presente ideal. Em meio a vitrines decoradas, promoções e opções variadas, o que se observa nas ruas é um movimento equilibrado entre o desejo de agradar quem se ama e a necessidade de controlar os gastos.

Neste ano, a realidade econômica tem influenciado diretamente o comportamento dos consumidores. Em entrevistas realizadas, a média de investimento entre os casais gira em torno de R$ 150, valor que aparece como um teto confortável para muitos, especialmente diante da percepção de preços mais elevados em alguns produtos.

É o caso de Regina Dias, de 48 anos, e Cassandra Silva, de 45, que ainda estão em fase de pesquisa. As duas percorrem lojas e analisam possibilidades antes de tomar uma decisão final. “Estamos olhando os preços, comparando, vendo o que vale mais a pena, mas ainda não decidimos nada. A ideia é gastar até R$ 150”, explicou Regina.

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Mesmo com o orçamento mais enxuto, o romantismo não fica de lado. Cassandra conta em tom de brincadeira que pretende apostar em uma experiência simples, mas significativa. “Quero levar ela para conhecer a praia, caminhar até Camboinhas, que ela gosta muito, tomar uma água de coco, dar um beijo e dizer que amo. Às vezes, isso vale mais do que um presente caro”, disse, mostrando que a data vai além do consumo.

Cassandra Silva, de 45 e Regina Dias, de 48 anos | Foto: Layla Mussi

A percepção de preços altos também foi destacada pela atendente Cristiane de Faria e Santos, de 31 anos. Apesar de não ter o costume de comemorar a data, ela decidiu fazer algo diferente este ano. Ainda assim, mantém cautela na hora de gastar. “Estou olhando cestas, lembrancinhas, essas coisas, mas está tudo bem caro. Quero gastar no máximo R$ 150”, afirmou.

Cristiane de Faria, de 31 anos | Foto: Layla Mussi

Para alguns, no entanto, o Dia dos Namorados é uma ocasião que merece um investimento maior. O tatuador Leandro Ferreira, de 30 anos, conta que ele e a noiva costumam se planejar para a data. “Tem coisa que está em conta e outras que não estão, então a gente pesquisa bastante. Mas, normalmente, a gente separa entre R$ 400 e R$ 500 para comemorar”, revelou.

O tatuador Leandro Ferreira, de 30 anos | Foto: Layla Mussi

Já entre os casais mais experientes, a comemoração tende a ser mais simples e focada na convivência. O pedreiro Hamilton, casado, prefere evitar grandes gastos e valorizar momentos em casa. “A gente vai comemorar com um churrasco, ficar tranquilo. Às vezes a gente passeia antes, mas no dia mesmo é mais para aproveitar juntos. O importante é estar bem”, destacou.

O pedreiro Hamilton, casado, prefere evitar grandes gastos e valorizar momentos em casa | Foto: Layla Mussi

Além dos presentes tradicionais, como perfumes, roupas e cestas, muitos consumidores também têm buscado alternativas mais acessíveis, como lembranças simbólicas, experiências ao ar livre e programações caseiras. A estratégia é adaptar a celebração à realidade financeira sem deixar a data passar em branco. Em Niterói, a expectativa do setor comercial é positiva. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município, a data deve impulsionar as vendas em cerca de 6% em relação ao mesmo período do ano passado, reforçando a importância do Dia dos Namorados para a economia local.

O aumento da demanda beneficia diversos segmentos, especialmente lojas de vestuário, calçados, perfumarias, joalherias, floriculturas e chocolaterias. O setor de serviços também sente os efeitos da data, com crescimento no movimento de bares, restaurantes, hotéis e opções de lazer, que costumam registrar maior procura durante o período. A data, tradicionalmente associada à troca de presentes entre casais, também vem ampliando seu público. Além de namorados, consumidores como maridos, esposas, noivos e até ficantes entram na celebração, contribuindo para o aquecimento das vendas e diversificando as formas de comemorar.

Diante desse cenário, o Dia dos Namorados de 2026 deve ser marcado por escolhas mais conscientes, sem deixar de lado o romantismo. Mais do que o valor gasto, o que prevalece entre os casais é a intenção de demonstrar carinho, seja por meio de um presente, de um passeio ou de um gesto simples que torne a data especial.

Sob supervisão de Marcela Freitas