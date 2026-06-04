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Receita Estadual notifica cerca de 1.400 postos de combustíveis sobre envio correto de informações fiscais

Trabalho vai facilitar identificação de inconsistências nas bombas e compras e vendas sem nota fiscal

relogio min de leitura | Escrito por Redação 04 de junho de 2026 - 11:34
Postos de combustíveis
Postos de combustíveis -

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) notificou, nesta quarta-feira (03), postos de combustíveis sobre o envio correto da Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS/IPI). Foram identificados pelo menos 1.400 estabelecimentos que, entre janeiro de 2024 e abril deste ano, entregaram os arquivos mensais sem o preenchimento de informações sobre a movimentação de combustíveis e o volume de vendas por bico, dentre outros dados obrigatórios.

Esse trabalho tem o objetivo de combater a sonegação e a concorrência desleal no setor de combustíveis, além de buscar um incremento na arrecadação tributária. A entrega da EFD preenchida corretamente trará como resultado uma ampliação da base de dados da Receita Estadual, o que vai facilitar a identificação de inconsistências nas bombas dos postos ou em compras e vendas desacompanhadas de documentação fiscal. Com isso, poderão ser adotadas providências mais efetivas contra os contribuintes em situação irregular.

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Após o alerta via Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DeC), os estabelecimentos devem retificar o documento por meio do Painel EFD (https://portal.fazenda.rj.gov.br/efd/) em até 30 dias úteis. Caso o envio correto não seja realizado, a irregularidade pode ocasionar a aplicação de multas, por meio da lavratura de Auto de Infração.

Outra medida para estimular a entrega correta da EFD ICMS/IPI é o bloqueio automático da transmissão do arquivo quando a declaração não tiver os registros obrigatórios preenchidos. Por meio do Painel, o contribuinte será informado sobre campos em branco.

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posto de gasolina notificado

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