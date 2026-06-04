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Feriado terá manhãs frias e tempo estável em Niterói e São Gonçalo

As manhãs devem ser mais frias, enquanto as tardes terão temperaturas agradáveis

relogio min de leitura | Escrito por Redação 04 de junho de 2026 - 10:08
Já no domingo, a tendência é de um leve aumento na temperatura máxima
Já no domingo, a tendência é de um leve aumento na temperatura máxima -

Moradores de Niterói e São Gonçalo devem encontrar temperaturas mais amenas durante o feriado prolongado. A previsão indica tempo estável e poucas chances de chuva entre sexta-feira e domingo, favorecendo atividades ao ar livre.

Na sexta-feira e no sábado, os termômetros devem variar entre 17°C e 23°C, com predomínio de céu parcialmente nublado e períodos de sol ao longo do dia. As manhãs devem ser mais frias, enquanto as tardes terão temperaturas agradáveis. 

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Já no domingo, a tendência é de um leve aumento na temperatura máxima, que pode chegar aos 25°C, enquanto a mínima permanece em 17°C. O dia deve ser marcado por sol entre nuvens e sem previsão de chuva significativa.

Tags:

feriado prolongado Niterói Previsão do tempo São Gonçalo temperaturas amenas

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