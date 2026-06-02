MetrôRio abre inscrições para Programa Jovem Aprendiz com vagas exclusivas para mulheres de 18 a 22 anos

O MetrôRio está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz 2026, com vagas exclusivas para mulheres cis e trans, de 18 a 22 anos, que estejam em busca do primeiro emprego. A iniciativa oferece formação em Mecânica, com capacitação teórica e prática. São 25 vagas disponíveis, e as selecionadas terão a oportunidade de realizar o curso de Mecânica de Manutenção Industrial no Senai, em Benfica, com duração de quase dois anos. A turma tem previsão de início no dia 13 de julho.

O programa será desenvolvido por meio de uma metodologia pedagógica com atividades concomitantes. As participantes terão três dias de aulas práticas por semana no Centro de Manutenção do MetrôRio, supervisionadas por técnicos e técnicas da área, e dois dias destinados às aulas teóricas no Senai.

O curso tem como objetivo capacitar as alunas para atuar no apoio às atividades de manutenção de máquinas e equipamentos, contribuindo para assegurar seu pleno funcionamento. As participantes serão preparadas para colaborar na identificação de falhas, na análise de causas e na execução de reparos, sempre em conformidade com as normas técnicas, de segurança, qualidade e preservação ambiental. Entre as atividades a serem desenvolvidas, destacam-se a lubrificação de equipamentos, a execução de processos de corte e soldagem, a realização de ajustes mecânicos em bancada, o diagnóstico e a correção de defeitos em componentes como engrenagens, eixos e rolamentos, além do apoio à manutenção preventiva e corretiva de bombas, compressores e sistemas hidráulicos e pneumáticos.

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O programa é reconhecido por muitas aprendizes como uma importante porta de entrada para jovens que desejam iniciar no mercado de trabalho.

Para participar, as interessadas devem ter entre 18 e 22 anos, Ensino Médio completo, disponibilidade para atuar no período da manhã (das 8h ao meio-dia), não estar participando de outro programa Jovem Aprendiz e não ter realizado o mesmo curso no Senai. Também é necessário apresentar RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado de conclusão do ensino médio. As inscrições devem ser feitas pelo link vagas.com.br/v2817483 até o dia 10/06.

O Programa Jovem Aprendiz foi lançado em julho de 2021, quando foram abertas as primeiras inscrições para estudantes de 18 a 22 anos. Desde então, já foram formadas oito turmas, com 127 jovens mulheres selecionadas.

SERVIÇO

Programa Jovem Aprendiz 2026 - MetrôRio

Período de inscrição: 1 a 10/06

Público-alvo: jovens entre 18 e 22 anos

Onde se inscrever: vagas.com.br/v2817483