Inep publica edital da edição 2026 da Prova Nacional Docente; confira o cronograma

A inscrição irá de 22 de junho a 3 de julho, exclusivamente no sistema da PND - Foto: Divulgação/MEC

A inscrição irá de 22 de junho a 3 de julho, exclusivamente no sistema da PND - Foto: Divulgação/MEC

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou, nesta quarta-feira, 27 de maio, no Diário Oficial da União (DOU), o edital com todos os detalhes da edição 2026 da Prova Nacional Docente (PND) deste ano. Para o participante garantir uma aplicação tranquila, é importante estar atento às orientações e aos prazos estipulados no edital.

O cronograma da PND de 2026 abre com a solicitação de isenção da taxa de inscrição. O prazo de requerimento estará aberto de 5 a 10 de junho. Estarão automaticamente inscritos e isentos da taxa os estudantes de cursos de licenciatura habilitados e inscritos no Enade 2026 por suas instituições de ensino.

A inscrição irá de 22 de junho a 3 de julho, exclusivamente no sistema da PND.

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A partir de 31 de agosto, os participantes podem conferir, por meio do Sistema PND, o Cartão de Confirmação de Inscrição do exame, que traz o local de prova, data e horários da prova. Apesar de não ser obrigatório, o Instituto recomenda levar o Cartão no dia da aplicação.

A aplicação da PND acontecerá no dia 20 de setembro em todos os estados e no Distrito Federal.

Fazem parte dos itens imprescindíveis o documento de identificação com foto e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. O cronograma da prova é o mesmo em todo o país, conforme o horário de Brasília (DF): abertura dos portões às 12h, fechamento às 13h e início da realização da prova às 13h30. O término está marcado para as 19h.

Cronograma:

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 5 a 10 de junho

Inscrição: 22 de junho a 3 de julho

Solicitação de atendimento especializado e nome social: 22 de junho a 3 de julho

Pagamento da taxa de inscrição: 22 de junho a 8 de julho

Aplicação da prova: 20 de setembro

Resultado final da prova: 15 de dezembro

Isentos

Desde que solicitado, o benefício estende-se aos participantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea cadastrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Prova

A avaliação é composta por duas partes. A parte de Formação Geral Docente conta com 30 questões objetivas e uma questão discursiva, que visa analisar aspectos como clareza, coerência, coesão, argumentação e domínio da norma-padrão da língua portuguesa. Já a de Componente Específico tem 50 questões de múltipla escolha voltadas para as situações-problema e estudos de caso da área de formação do participante. Serão avaliadas 21 áreas da licenciatura.

Por meio da prova teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade das licenciaturas), a PND tem como objetivo avaliar a formação de concluintes das licenciaturas. Serve também para subsidiar parte dos processos seletivos e concursos públicos realizados no âmbito federal, estadual e municipal para ingresso na carreira docente da educação básica pública.

A primeira edição da PND ocorreu no ano passado e recebeu 1.086.914 inscrições.

Mais Professores

A PND faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de reconhecimento e qualificação do magistério da educação básica e de incentivo à docência no país. A iniciativa é uma das estratégias centrais para o aprimoramento da qualidade da formação docente no país.