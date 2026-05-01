Eleitores têm até 6 de maio para regularizar o título de eleitor

A regularização pode ser feita pela internet, por meio do site da Justiça Eleitoral - Foto: Divulgação/ Marcello Casal Jr / Agência Brasil

A regularização pode ser feita pela internet, por meio do site da Justiça Eleitoral - Foto: Divulgação/ Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Faltando cinco dias para o fim do prazo, eleitores com pendências junto à Justiça Eleitoral devem regularizar a situação até o dia 6 de maio de 2026. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) alerta para o prazo final e orienta que os eleitores não deixem o procedimento para a última hora, já que a procura tende a aumentar nos últimos dias.

Entre os problemas mais comuns estão a falta nas últimas eleições sem justificativa e a desatualização de dados cadastrais. A regularização pode ser feita pela internet, por meio do site da Justiça Eleitoral, ou presencialmente nos cartórios eleitorais.

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Alguns serviços, como o cadastro biométrico e a emissão do primeiro título, só podem ser realizados presencialmente, o que reforça a importância de antecipar a regularização. Também devem procurar atendimento os eleitores que tiveram o título cancelado após deixarem de votar em três eleições consecutivas sem apresentar justificativa.

Para atender à demanda, o TRE informou que estará de plantão nesta sexta-feira (1) e sábado (3), ampliando o atendimento ao público. Quem não regularizar a situação dentro do prazo pode enfrentar restrições, como impedimentos para emitir documentos, tomar posse em concursos públicos e realizar matrícula em instituições de ensino.