Atenção vestibulando! Prazo para pedido de isenção de taxa do ENEM termina quinta-feira (30)

Os estudantes interessados em solicitar isenção de pagamento para o ENEM 2026, tem até as 23h59 desta quinta (30), para realizarem o pedido. Este prazo também vale para uma nova solicitação de estudantes que se inscreveram com isenção em 2025, mas não puderam comparecer nos dois dias de aplicação. O Procedimento deve ser feito pela Página do Participante.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), garante a isenção para alguns casos, como:

Alunos matriculados no último ano do ensino médio em escolas públicas;

Alunos que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou tiveram bolsa integral em rede privada e possuem renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio;

Alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica com inscrição ativa e atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico);

Participantes do Programa Pé-de-Meia do Ministério da Educação (MEC).

O resultado do pedido de isenção será divulgado no dia 13 de maio, com o período de recursos para quem for indeferido aberto entre os dias 13 e 19. O resultado final dos recurso sairá dia 25.

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