Trabalhistas marcarão o 1º de Maio Unificado no Sintronac em Niterói

O Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac) recebe, neste 1º de Maio, pelo segundo ano consecutivo, as celebrações do Dia do Trabalhador Unificado, reunindo, a partir das 8h, diversas categorias profissionais do Leste Fluminense em sua sede social, no bairro do Sapê, Niterói, com o apoio da Prefeitura de Niterói.

Com a presença do presidente nacional da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), Antonio Neto, a edição 2026 do evento promoverá as grandes pautas trabalhistas da atualidade: a jornada de trabalho semanal de 40 horas; a implantação da escala 5X2; e o fortalecimento das negociações coletivas entre empregados e patrões.

Confirmaram participação representantes do Fórum Intersindical do Leste Fluminense; e dos sindicatos dos Empregados em Edifícios de Niterói e Região, Limpeza Urbana e Conservação, Vigilantes de Niterói, Auxiliares de Administração e Empregados em Postos de Combustíveis e Derivados.

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“Embora seja um evento de celebração, o 1º de maio também é um marco da luta dos trabalhadores de todo o mundo por seus direitos. É natural que reúna várias categorias profissionais em torno de ideais comuns. Para nós, rodoviários, é motivo de orgulho que seja realizado em nossa sede. Sejam todos bem-vindos”, afirma o presidente do Sintronac, Rubens dos Santos Oliveira.

A programação inclui as finais da Décima Edição do Campeonato de Futebol Society Acima de 40 anos do Sintronac e da Segunda Edição do Campeonato de Futebol Sub-14, para filhos de rodoviários, eventos esportivos, que integram programa do sindicato para o desenvolvimento da saúde e bem-estar dos trabalhadores e seus familiares.

Haverá churrasco para os times competidores, festival de caldos para todos, brincadeiras e animação para a criançada, samba ao vivo com o grupo Pagode do Boguinha, piscina com guarda-vidas e, para os rodoviários associados do Sintronac, que estiverem presentes com as carteiras de sócios, sorteio de brindes, como motonetas elétricas, bicicleta, televisores e diversos eletrodomésticos.