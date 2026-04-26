Marinha abre inscrições para o Colégio Naval

A escolha por uma carreira na Marinha do Brasil (MB) começa, muitas vezes, ainda na adolescência, movida pelo desejo de servir ao País. Com inscrições abertas, o concurso de admissão ao Colégio Naval oferece a jovens de todo o País, entre 15 e menos de 18 anos, a oportunidade de cursar o Ensino Médio aliado à formação militar, voltada para o futuro ingresso na carreira de Oficial da MB.

Alunos que hoje vivenciam o cotidiano da Instituição ajudam a mostrar, na prática, como se dá essa formação. É o caso de Henrique Breda, de 17 anos, que, ao conhecer as possibilidades de ingresso na Marinha, encontrou no Colégio Naval o caminho para seguir carreira na Força. "Por volta dos 14 anos, vi uma reportagem sobre o Corpo de Fuzileiros Navais e comecei a buscar mais informações sobre como ingressar na Marinha. Foi assim que descobri o concurso para o Colégio Naval e decidi me preparar”, lembra.

Atualmente, já como aluno, ele encara uma rotina intensa, que combina atividades acadêmicas e militares e exige organização e comprometimento. Entre aulas, treinamentos físicos e períodos de estudo, destaca o desenvolvimento da capacidade de gerenciar o tempo como um dos principais aprendizados ao longo da formação.

A rotina como aluno inclui horários específicos para as refeições, aulas, Estudo Obrigatório, além da Parada Escolar, em que ocorre inspeção diária de uniforme, e o Treinamento Físico Militar, durante o qual os alunos praticam esportes e dedicam-se ao desenvolvimento físico. "O que mais me surpreendeu, em especial no primeiro ano, é a capacidade que nós, alunos, desenvolvemos de organizar nosso tempo de forma a atender a todas as atividades com grande eficiência”, conta.

A vivência no Colégio Naval também tem impacto direto em seu crescimento pessoal, já percebido por seus familiares. Segundo Breda, a formação contribui para o fortalecimento emocional e para a consolidação de valores essenciais não só para a carreira naval, mas para a vida.O que mais me orgulha é a exponencial evolução como militar, estudante, aluno e filho que eu, e principalmente minha família, percebemos.

O fortalecimento psicológico e a descoberta de capacidades que antes jamais tinha percebido são outros motivos de orgulho para mim. Imagino meu futuro na Marinha como a realização do sonho daquele garoto do interior de Santa Catarina que um dia viu uma reportagem e sentiu imediatamente que isso era para ele”, completa.

Já para Letícia Marins, de 19 anos, o caminho até o Colégio Naval foi construído a partir de referências dentro de casa. O pai integrou o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) e, atualmente, o irmão também faz parte da Força, o que fez com que crescesse em um ambiente onde o estudo e a carreira militar sempre estiveram presentes. "Quando surgiu a oportunidade de ingresso feminino no Colégio Naval, eu já estava me preparando”, recorda.

No dia a dia da Instituição, ela chama atenção não apenas para o ritmo intenso das atividades, mas principalmente para o senso de coletividade que se forma entre os alunos. A convivência próxima, marcada por desafios compartilhados, fortalece vínculos e cria um ambiente de apoio mútuo — aspecto que, para ela, é fundamental no processo de formação.

"O que mais me surpreendeu foi a união que o Colégio pode trazer com os colegas de turma, sem dúvidas aprendemos muito com tudo o que vivemos todos juntos”, ressalta.

Mais do que as conquistas acadêmicas, Marins também destaca a evolução pessoal construída ao longo dessa trajetória. "O Colégio Naval contribui para que eu me torne uma oficial dedicada, disciplinada e organizada, me ajudando e ensinando a respeitar os superiores e ser empática com subordinados”, frisa.

Para ela, a cada etapa superada, cresce também a confiança na própria capacidade de alcançar seus objetivos. "O que mais me orgulha é olhar para trás e ver que, com foco e determinação, consigo alcançar lugares altos e brilhantes, assim como fiz aqui no Colégio Naval, tanto no âmbito acadêmico, como esportivo e profissional”, afirma.

Inscrições abertas para o Colégio Naval



Para os adolescentes que desejam ingressar na Marinha do Brasil e iniciar a formação rumo ao oficialato, assim como Marins e Breda, o concurso de admissão ao Colégio Naval está com inscrições abertas até 4 de maio. O certame oferece 156 vagas, sendo 142 destinadas ao sexo masculino e 14 ao feminino.

Podem participar candidatos de ambos os sexos, brasileiros natos, com 15 anos completos e menos de 18 anos até 30 de junho de 2027, que já tenham concluído ou estejam em fase de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental. Também é necessário atender aos requisitos físicos, como altura mínima de 1,54m e máxima de 1,95m, e às demais condições estabelecidas no edital disponível no link.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, na página do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM), mediante pagamento de taxa de R$ 110.O concurso é composto por prova escrita objetiva de matemática e inglês; prova escrita objetiva de estudos sociais, ciências e português; redação; além dos eventos complementares, que incluem inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e verificação de documentos.

As provas escritas objetivas serão aplicadas em dois dias consecutivos, 1º e 2º de agosto, e possuem caráter eliminatório e classificatório. Durante o curso, realizado em regime de internato na cidade de Angra dos Reis (RJ), os alunos recebem formação de nível médio aliada ao preparo militar-naval, além de benefícios como remuneração mensal no valor de R$ 1.526,92, alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, entre outros. Ao concluir essa etapa, os estudantes seguem aptos a disputar uma vaga na Escola Naval, dando continuidade à formação como futuros Oficiais da Marinha.