Agências do INSS não abrem no feriado desta sexta-feira (3)

Nesta sexta-feira, 3 de abril, agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de todo o país deixarão de atender devido ao feriado da Paixão de Cristo. Os atendimentos previdenciários ocorrem normalmente na quinta (2) e retornam na segunda (6).

Mesmo com o feriado, os canais remotos seguem disponíveis. Solicitação de benefícios e agendamentos podem ser feitos pelo Meu INSS (aplicativo ou site), disponível 24 horas.

A Central 135 terá atendimento apenas eletrônico durante o feriado, retornando o atendimento humano no sábado (4). O telefone funciona das 7h às 22h, de segunda a sábado.

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