Carnaval 2027 pode ter 15 escolas no Grupo Especial, diz prefeito do Rio

A proposta, embora ainda não oficializada, já movimenta os bastidores do mundo do samba - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

A proposta, embora ainda não oficializada, já movimenta os bastidores do mundo do samba - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

O Carnaval do Rio de Janeiro pode passar por uma mudança importante nos próximos anos. O prefeito Eduardo Cavaliere afirmou, nesta sexta-feira (20), que existe a possibilidade de o Grupo Especial contar com 15 escolas de samba a partir de 2027, ampliando o número atual de agremiações que desfilam na elite da folia carioca. A proposta, embora ainda não oficializada, já movimenta os bastidores do mundo do samba.

A ideia de aumentar o número de escolas não é totalmente nova. Durante a gestão do ex-prefeito Eduardo Paes, o tema já havia sido mencionado como uma alternativa para fortalecer o carnaval e dar mais espaço a agremiações tradicionais. Agora, com a fala de Cavaliere, o assunto ganha novo fôlego e passa a ser tratado como uma possibilidade concreta para os próximos anos.

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Caso a mudança seja implementada, o desfile na Marquês de Sapucaí pode ficar ainda mais longo e diverso.

Apesar da repercussão, a decisão não depende apenas da prefeitura. A medida precisa ser discutida e aprovada pela Liga Independente das Escolas de Samba, responsável pela organização dos desfiles do Grupo Especial. Até lá, a proposta segue como uma intenção que ainda precisa de definição oficial.