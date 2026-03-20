Nem dólar alto, nem burocracia: brasileiros seguem firmes no sonho de estudar fora

O curso de idiomas ainda lidera o ranking geral, mas graduação e pós-graduação aparecem como decisões estratégicas de longo prazo - Foto: Divulgação

O curso de idiomas ainda lidera o ranking geral, mas graduação e pós-graduação aparecem como decisões estratégicas de longo prazo - Foto: Divulgação

Se existe um sonho que continua forte entre os jovens brasileiros é o de estudar fora do país. Nem a alta do dólar, nem o euro valorizado, nem as exigências de visto parecem suficientes para desanimar quem quer conquistar um diploma internacional. É o que revela a pesquisa online realizada pelo Salão do Estudante, maior feira de educação internacional da América Latina, que analisou o perfil de 85 mil participantes entre março de 2024 e novembro de 2025.

Os dados mostram um movimento planejado e estratégico. Mais de 90% dos interessados começam a organizar o projeto com pelo menos um ano de antecedência. Aplicar para universidades no exterior exige documentação traduzida, prazos extensos, comprovação financeira e investimento financeiro.

As mulheres lideram essa jornada. Elas representam 65,5% do público interessado e enxergam na formação internacional uma ferramenta concreta de crescimento profissional, ampliação de networking e acesso a experiências multiculturais que fazem diferença no currículo.

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A faixa etária predominante está entre 16 e 19 anos. Muitos ainda estão no ensino médio, mas já pesquisam possibilidades de graduação fora do Brasil. Ao mesmo tempo, cresce o número de universitários interessados na graduação sanduíche, cursando parte do programa em outro país como forma de reduzir custos e ampliar a vivência internacional. Profissionais já formados também entram na estatística ao buscar pós-graduação, mestrado, MBA e certificações para se destacar em um mercado cada vez mais competitivo.

Os Estados Unidos seguem como principal destino, com o Canadá logo atrás. Portugal ocupa hoje a terceira posição entre as preferências, seguido por Irlanda, Reino Unido, Alemanha, França e Itália. A escolha combina idioma, oportunidade profissional e políticas migratórias.

Entre as áreas mais procuradas estão Comunicação, Ciências da Saúde, Administração, Direito, Marketing e Design. O curso de idiomas ainda lidera o ranking geral, mas graduação e pós-graduação aparecem como decisões estratégicas de longo prazo. No campo linguístico, o inglês permanece absoluto, enquanto o espanhol cresce com força. Francês, italiano e alemão também ganham espaço.

Para quem quer transformar o plano em ação, o Salão do Estudante acontece no Rio de Janeiro nos dias 24 e 25 de março, no Leblon e na Barra da Tijuca, e depois segue para Brasília, Salvador, Maceió e Recife.

A edição deste ano reunirá instituições de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Holanda (edição Leblon), Irlanda, Nova Zelândia, Portugal e Reino Unido, ampliando as possibilidades de escolha para os estudantes brasileiros.

Portugal terá a maior delegação da história da feira, com universidades renomadas confirmadas, entre elas instituições de destaque como Universidade de Coimbra, Universidade de Lisboa, Universidade do Porto, Universidade do Algarve e Universidade Católica Portuguesa. A Alemanha aparece como o segundo maior grupo internacional, com presença nas feiras de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Os Estados Unidos contarão com cerca de 4 universidades participantes, além do apoio institucional do EducationUSA, serviço oficial de aconselhamento estudantil do governo norte-americano, que estará presente em todas as cidades da feira e também promoverá palestras para orientar estudantes sobre processos de candidatura e oportunidades acadêmicas. Em algumas cidades haverá ainda a participação de consulados e da embaixada em Brasília.

A feira contará também com o apoio outras importantes organizações governamentais internacionais de promoção educacional, como o Campus France, órgão oficial do governo francês, presente em todas as cidades; o Study in New Zealand, órgão do governo da Nova Zelândia com presença nas feiras de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador; o DAAD Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, da Alemanha, além do Study & Research in Portugal, que também participará de todas as edições do evento.

Durante o evento, especialistas e representantes das universidades orientam sobre cursos, processos de admissão, certificações de idioma, bolsas de estudo e possibilidades de carreira global, ajudando estudantes brasileiros a transformar o sonho de estudar no exterior em um projeto real e bem planejado.

Serviços:

Rio de Janeiro – LEBLON – 24 de março

Horário: 15:00 - 18:30

Local: Sheraton Grand Rio Hotel & Resort

Endereço: Av. Niemeyer, 121 - Leblon

Rio de Janeiro – BARRA – 25 de março

Horário: 15:00 - 18:30

Local: Windsor Barra

Endereço: Av. Lúcio Costa, 2630 - Barra da Tijuca

www.salaodoestudante.com.br