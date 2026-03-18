Iguá Rio abre processo seletivo com 11 vagas no Rio de Janeiro

Concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 19 bairros da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 19 bairros da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

A Iguá Rio, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 19 bairros da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, está com processo seletivo aberto para 11 vagas de emprego na capital fluminense.

As vagas abrangem áreas administrativas, técnicas, operacionais e de engenharia, com cargos efetivos e oportunidades afirmativas para pessoas com deficiência (PcD). A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios como plano de saúde e odontológico extensivos aos dependentes, vale-alimentação, seguro de vida, rede de descontos, serviço de telemedicina, empréstimo consignado e Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Gupy, no site: vemserigua.gupy.io. Além disso, a Iguá Rio conta com um canal oficial no WhatsApp, onde os interessados podem acompanhar novidades sobre vagas, oportunidades e outras iniciativas da companhia. Para participar, basta acessar: https://whatsapp.com/channel/0029VbCDRGRI1rcqIyT4Mt2R

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Serviços:

Vagas – Rio de Janeiro (Capital)

• Agente de Atendimento Externo – Efetivo

• Agente de Atendimento Interno – Efetivo

• Assistente de Engenharia – Projeto – Efetivo

• Auxiliar Administrativo – Almoxarifado (Vaga afirmativa PcD) – Efetivo

• Coordenador(a) de Controle de Qualidade – Efetivo

• Encarregado(a) de Almoxarifado – Efetivo

• Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho – Efetivo

• Especialista em Modelagem Hidráulica e Perdas – Efetivo

• Auxiliar de Eletromecânica – Efetivo

• Auxiliar de Operação de Água (Vaga afirmativa PcD) – Efetivo

• Supervisor(a) Operacional – Efetivo