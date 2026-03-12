Inscrições abertas para o Projeto Jovem Repórter 2026

Ao longo das duas últimas edições, os alunos se destacaram na cobertura de grandes eventos, como o G20 - Foto: Foto: Sandra Barros/ Seeduc-RJ

A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ) abriu, nesta quarta-feira (11) as inscrições para estudantes que desejam participar do Projeto Jovem Repórter em 2026. Os interessados têm até o dia 21 de março para se inscrever no site da secretaria, por meio de formulário on-line disponível no link:https://www.seeduc.rj.gov.br/aluno/programas-e-projetos.

A iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, realizada em parceria entre as secretarias de Estado de Educação, Casa Civil e Comunicação Social e Publicidade, além da subsecretaria de Relações Internacionais, ganhou destaque nos principais veículos de comunicação nos últimos dois anos. O projeto permite que estudantes da rede estadual, que têm no currículo o estudo de línguas estrangeiras e de culturas de outros países, vivenciem a experiência de produzir conteúdo para diferentes mídias e atuem na cobertura de eventos oficiais como repórteres.

Esse projeto é muito importante para a formação dos nossos alunos que têm interesse em seguir áreas ligadas à Comunicação Social. A expectativa é de um ano de muito aprendizado para esses jovens e, claro, da realização de um sonho que começa, de fato, ainda no ensino médio, destacou a secretária de Estado de Educação, Luciana Calaça.

Como critério de avaliação neste ano, os candidatos deverão produzir um vídeo na horizontal, com duração de até um minuto, respondendo à seguinte pergunta: Por que deseja participar do projeto e como o Jovem Repórter pode contribuir para o seu projeto de vida?

Se eu pudesse indicar o Jovem Repórter para outro estudante da rede pública, diria para aproveitar essa oportunidade sem medo. É um projeto que abre portas e permite viver experiências que muitas vezes parecem distantes da nossa realidade, afirmou Paulo Sergio Bongestab, ex-aluno do Ciep 218 Ministro Hermes Lima, Intercultural Brasil-Turquia e aprovado no curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Saiba mais sobre o Jovem Repórter

Criado em 2024, o projeto é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ), em parceria com as secretarias da Casa Civil, de Comunicação Social e Publicidade e da subsecretaria de Relações Internacionais, que seleciona estudantes da rede estadual, especialmente de escolas interculturais e com ênfase em línguas, para atuar na produção de conteúdo jornalístico.

Após um processo de qualificação com profissionais das pastas, os alunos vivenciam, na prática, atividades como reportagem, fotografia e produção audiovisual, cobrindo eventos institucionais e agendas do Governo do Estado.

Ao longo das duas últimas edições, os alunos se destacaram na cobertura de grandes eventos, como o G20 e a Cúpula dos Líderes do Brics, além da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, do Parlamento Juvenil, do Energy Summit, do Rio Innovation Week e do Seminário do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, ampliando a experiência prática na produção de conteúdo.

O Jovem Repórter foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Além de me aproximar do Jornalismo na prática, me ajudou a entender melhor o universo da comunicação e a dimensão dessa área. A iniciativa me deu a certeza do que eu queria para o meu futuro. Hoje, estou cursando Comunicação Social – Jornalismo em uma faculdade privada com bolsa do Prouni, contou o mais novo universitário, Heitor Cardoso, ex-aluno do Ciep 218 Ministro Hermes Lima Intercultural Brasil–Turquia, em Duque de Caxias.