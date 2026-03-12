INSS oferece 520 vagas de atendimento em mutirões de avaliação social no RJ

A ação visa diminuir o tempo de espera e agilizar a análise de requerimentos do BPC - Foto: Divulgação/ INSS

A ação visa diminuir o tempo de espera e agilizar a análise de requerimentos do BPC - Foto: Divulgação/ INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social realizará, neste sábado (14/03), mutirões de atendimento no Rio de Janeiro. Serão oferecidas 520 vagas para a realização de avaliações sociais de pessoas com algum tipo de deficiência que desejam solicitar o Benefício de Prestação Continuada (BPC). As Agências da Previdência Social (APS) de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Praça da Bandeira receberão os atendimentos neste fim de semana.

A ação visa diminuir o tempo de espera e agilizar a análise de requerimentos do BPC, garantindo um atendimento mais rápido e humanizado à população. Cada APS terá um quantitativo de vagas para agendamento. A agência da Praça da Bandeira disponibiliza 240 vagas para avaliação social, enquanto Duque de Caxias e Nova Iguaçu realizarão 140 atendimentos cada.

Número detalhado de vagas por APS:

Sábado dia 14 de março

Duque de Caxias – 140 vagas

Nova Iguaçu – 140 vagas

Praça da Bandeira – 240 vagas

Para participar dos mutirões, os interessados devem agendar o atendimento pela Central Telefônica 135 (segunda a sábado, das 7h às 22h) ou pelo site ou aplicativo Meu INSS.