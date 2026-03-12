iFood tem mais de 100 vagas para profissionais de todo o Brasil; veja para quais áreas de atuação

. Os selecionados terão a missão de desenvolver novos negócios, fortalecer os laços com parceiros e colaborar com o compromisso da empresa - Foto: Divulgação

O iFood, empresa brasileira de tecnologia, está com mais de 100 vagas para profissionais das áreas de tecnologia, logística, finanças e negócios (Growth e Comercial). Todas as posições estão concentradas nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, com oportunidades para profissionais de nível júnior à gerência. A empresa busca especialmente por profissionais com experiência no setor de delivery e negócios. Os selecionados terão a missão de desenvolver novos negócios, fortalecer os laços com parceiros e colaborar com o compromisso da empresa de impulsionar a economia brasileira e alimentar o futuro do mundo.

Para as vagas, o iFood busca profissionais com forte veia empreendedora, visão estratégica e energia para iniciar novos negócios. Além disso, a empresa valoriza pessoas com perfil engajado, que saibam lidar com mudanças, sejam motivadas por desafios e tenham "fome" constante por resultados consistentes.

Como suporte, as posições oferecem salário compatível com os valores de mercado e diversos benefícios, incluindo: iFood Benefícios, assistência médica e odontológica, seguro de vida, ajuda de custo para curso de idiomas, farmácia, vale cultura, auxílio home office e incentivos para desenvolvimento profissional. Além disso, o iFood oferece uma cultura forte de trabalho em equipe, empreendedorismo, apetite constante e aprendizado com lideranças inspiradoras.

"Estar no time iFood é fazer parte de uma empresa brasileira de tecnologia que cresce com inovação e impacto. Buscamos pessoas que gostam de colocar a mão na massa, usam tecnologia no dia a dia e têm a mente aberta para aprender e crescer," explica Raphael Bozza, Vice-Presidente de Pessoas do iFood. "Hoje, o ‘Efeito iFood’ representa 0,64% do PIB do Brasil, e temos muito orgulho do que estamos construindo. Essas novas contratações nos ajudarão a impactar ainda mais o Brasil, especialmente em regiões estratégicas como grandes capitais" completa o executivo.

Os interessados podem se candidatar até dia 16 de março, pelo link.