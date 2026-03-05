Oportunidade: Supermercados Mundial abre 40 vagas de emprego no Rio e em Niterói

Entre as oportunidades está o cargo de empacotador - Foto: Divulgação

Entre as oportunidades está o cargo de empacotador - Foto: Divulgação

O Supermercados Mundial está com 40 vagas abertas para reforçar o quadro de colaboradores em suas unidades no Rio de Janeiro e em Niterói.

As oportunidades são para os cargos de fiscal de prevenção, empacotador, repositores e peixeiro, distribuídas em diferentes lojas da rede.

As funções envolvem atividades operacionais e de apoio ao funcionamento das unidades, como organização e reposição de mercadorias, atendimento ao cliente, controle e prevenção de perdas. Para algumas posições é exigido ensino fundamental completo.

A remuneração parte de R$ 1.800,00, e os colaboradores contam com benefícios como plano de saúde e odontológico, vale transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral e premiação por assiduidade. A empresa também oferece possibilidade de crescimento profissional.

Como se candidatar:

Os interessados devem enviar currículo atualizado com o nome da vaga no assunto para: curriculorh@supermercadosmundial.com.br

Também é possível se candidatar pelo Trabalhe Conosco no site: https://www.supermercadosmundial.com.br