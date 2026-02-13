Carnaval altera trânsito em diversos bairros de Niterói; veja as mudanças

A recomendação é que motoristas fiquem atentos à sinalização provisória e programem seus deslocamentos com antecedência - Foto: Divulgação/ NitTrans

A Prefeitura de Niterói divulgou as intervenções que vão acontecer no trânsito entre os dias 13 e 18 de fevereiro. O esquema especial prioriza a segurança e a organização das festas de Carnaval nas diversas regiões da cidade. As alterações incluem interdições totais e parciais de vias, além de proibição de estacionamento em pontos estratégicos, sempre nos horários de realização dos blocos e eventos carnavalescos. A operação será coordenada pela NitTrans, com apoio de outros órgãos municipais, assegurando a fluidez do tráfego no entorno das áreas de festa e a proteção dos foliões.

Na sexta-feira (13), haverá interdição total na Rua Presidente Craveiro Lopes, no Barreto, durante o bloco Folia dos Bois, e na Avenida Almirante Ary Parreiras, no Vital Brazil, para o bloco Ferimento Leve.

De sábado (14) a terça-feira (17), diferentes bairros terão bloqueios programados. No Badu, a Estrada Alcebíades Pinto será interditada para o Carnaval de Bairro. No Cubango, a Travessa São José terá tráfego totalmente suspenso durante o Carnaval da São José. No Cafubá, a Rua Godofredo Garcia Justo também será fechada para a realização do evento local.

Na Região Oceânica, a Avenida Central Ewerton Xavier terá interdições em Maravista, enquanto a Estrada Velha de Maricá será parcialmente ou totalmente bloqueada em trechos do Rio do Ouro, conforme a programação dos blocos.

Também estão previstas interdições na Ilha da Conceição, Engenhoca, Ponta da Areia, Largo do Barradas, Santa Rosa, Barreto, Santa Bárbara e Icaraí, além de eventos em Piratininga, Ititioca, Charitas, Jurujuba, Caramujo e Largo da Batalha.

No bairro de Icaraí, a Rua Nóbrega terá proibição de estacionamento a partir do dia 14 e interdição total em horários específicos até o dia 18.

A recomendação é que motoristas fiquem atentos à sinalização provisória e programem seus deslocamentos com antecedência. A Prefeitura orienta que, sempre que possível, a população utilize transporte público ou rotas alternativas durante os horários das interdições.

A NitTrans acompanhará todos os eventos previstos, garantindo monitoramento constante das áreas impactadas.