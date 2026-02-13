São Pedro da Aldeia abre o Carnaval “Aldeia na Folia” com banda de fanfarra

A programação oficial do Carnaval 2026 de São Pedro da Aldeia, com o tema “Aldeia na Folia”, começa nesta sexta-feira (13/02) ao som das tradicionais marchinhas, reforçando o caráter familiar e cultural da festa. Na Praça Hermógenes Freire da Costa (Praça das Águas), no Centro, o público poderá conferir a apresentação da Banda de Fanfarra “Tamo Junto”, das 20h às 21h30, levando alegria com um repertório repleto de clássicos carnavalescos.

A apresentação integra a proposta da produtora cultural Eliane Barros de Freitas, contemplada pelo Edital de Chamamento de Artistas nº 11/2025, lançado pela Secretaria Municipal de Cultura, na categoria Carnaval (Banda Fanfarra). O projeto foi habilitado com a participação de oito músicos, reunindo instrumentos de sopro e percussão para manter viva a tradição das marchinhas.

Com um repertório diversificado, a banda interpreta sucessos como Vassourinha, Mamãe Eu Quero, Me Dá Um Dinheiro Aí, Saca-Rolha, Aurora, Cidade Maravilhosa e Máscara Negra, além de incluir músicas populares brasileiras e canções infantis em ritmo carnavalesco, garantindo animação para todas as idades.

Leia também:

Cuidado: Saúde de São Gonçalo alerta para sintomas de leptospirose

Carnaval em Icaraí terá bloco infantil Bailinho da Proteção e shows diversos

A Banda de Fanfarra “Tamo Junto” também estará presente em outro ponto da cidade. De sábado (14/02) a segunda-feira (16/02), os músicos se apresentam na Rua Amélio Soares dos Santos, no Baixo Grande, sempre das 19h às 20h30, ampliando a programação e fortalecendo a tradição das marchinhas.

Os foliões que estiverem pelo Centro da cidade, de sábado a terça-feira, também poderão curtir as marchinhas ao som da Banda de Fanfarra “Charanga Carioca”, que acompanhará o tradicional Bloco dos Bonecões, com saída da Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, sempre a partir das 20h. Inspirado na magia do Carnaval de Olinda, o bloco homenageia personalidades marcantes do carnaval aldeense e é um dos símbolos da festa no município.

Ainda na programação desta sexta-feira (13/02), às 20h, o DJ Felipe Paço comanda o som de um trio elétrico pelas ruas do Centro, animando o público e marcando oficialmente o início do “Aldeia na Folia”.

Para o secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, manter viva a tradição das bandas de fanfarra é uma das marcas do carnaval aldeense. “O Carnaval de São Pedro da Aldeia tem identidade própria e as bandas de fanfarra fazem parte dessa história. As marchinhas aproximam as famílias, mantêm viva a nossa cultura e criam um ambiente saudável, onde diferentes gerações celebram juntas. É uma alegria abrir o ‘Aldeia na Folia’ valorizando essa tradição”, destacou.

A programação e a organização do evento são da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio das Secretarias de Turismo, Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos e de Segurança e Ordem Pública, garantindo estrutura, ordenamento e segurança para moradores e visitantes durante os dias de festa.