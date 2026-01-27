Faetec reserva 2 mil vagas em cursos gratuitos profissionalizantes para mulheres em situação de vulnerabilidade

Durante a inscrição, o candidato pode escolher até quatro cursos diferentes, incluídos em uma única inscrição - Foto: Divulgação - Felipe Corrêa

Durante a inscrição, o candidato pode escolher até quatro cursos diferentes, incluídos em uma única inscrição - Foto: Divulgação - Felipe Corrêa

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) está com 37.573 vagas em cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade presencial, em unidades distribuídas por todo o Estado do Rio de Janeiro. As inscrições, gratuitas, começaram no dia 12 de janeiro e seguem até 01/02, exclusivamente pelo site oficial da instituição.

Os cursos são destinados a pessoas a partir de 14 anos, com exigência de escolaridade variável conforme a formação escolhida, e têm duração média de 20 semanas, abrangendo áreas como administração, informática, beleza, música, gastronomia, eletrônica, robótica, artes cênicas e idiomas. Durante a inscrição, o candidato pode escolher até quatro cursos diferentes, incluídos em uma única inscrição.

Leia também:

Aplicação da primeira dose da vacina contra Covid-19 em Niterói completa cinco anos

Rio divulga 2,4 mil oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

“A qualificação profissional é uma ferramenta essencial para promover autonomia e ampliar oportunidades. Essa reserva garante que mulheres em situação de vulnerabilidade tenham acesso à formação gratuita e de qualidade, fortalecendo sua inserção no mercado de trabalho”, afirma Anderson Moraes, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação.

O processo seletivo será feito por sorteio eletrônico em 02 de fevereiro, com divulgação dos resultados no site da Faetec e matrícula prevista entre os dias 03 e 11 de fevereiro. As aulas estão previstas para começar no dia 23/02.

Além da ampliação das oportunidades de qualificação profissional, a iniciativa da Faetec inclui um programa específico de inclusão social para mulheres em situação de vulnerabilidade e desemprego, previsto na Lei Estadual 9662/2022. Essa legislação determina que mulheres atendidas pelos Centros Especializados de Atendimento à Mulher como CEAMs e CIAMs (Casas da Mulher), pelos CREAS ou abrigos institucionais tenham acesso facilitado a vagas de cursos profissionalizantes.

Segundo a lei, não é necessário que a mulher tenha feito um boletim de ocorrência da violência sofrida para ser atendida nessas unidades. Os centros especializados fornecerão um formulário de encaminhamento, que deve ser levado pela mulher à Faetec para garantir inscrição no programa. A instituição reservou 5% das vagas dos cursos profissionalizantes, sendo 2.199 vagas para esse público.

“A Faetec tem como missão ampliar o acesso à educação profissional e garantir que essas oportunidades cheguem a quem mais precisa. A reserva de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade reforça nosso compromisso com inclusão, cidadania e desenvolvimento social” enfatiza Alexandre Valle, presidente da Faetec.

O objetivo da iniciativa é promover capacitação profissional e autonomia econômica para mulheres em situação de vulnerabilidade social, ampliando suas chances no mercado de trabalho e oferecendo caminhos para superar situações de dependência econômica.