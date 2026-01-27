Rio divulga 2,4 mil oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

O Governo do Estado está divulgando, esta semana, 2.410 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.030 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana, Sul Fluminense e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 1.380 vagas, ofertadas pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Na Região Metropolitana estão concentradas 82,2% das vagas: são 847 chances de trabalho, entre as quais 41 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades para auxiliar administrativo, operador de lojas e vigilante patrimonial, com salários de até R$ 3.242. Na mesma região existem, ainda, opções para ampla concorrência, com remuneração de três salários mínimos (R$ 4.863) para motorista carreteiro, entre outras funções. Também há oportunidades, como a de gerente de farmácia, que podem chegar a R$ 6.484.

No Médio Paraíba foram captadas 64 oportunidades nas cidades de Valença, Vassouras, Volta Redonda e Barra Mansa, com remuneração média de um salário mínimo. Na região Sul Fluminense há 19 vagas para a cidade de Paty de Alferes, com salários que chegam a dois mínimos para a função de operador de caixa. Já na região Serrana, todas as 100 ofertas de emprego são na cidade de Teresópolis. A remuneração média varia de um a dois salários mínimos, para funções como as de auxiliar de cozinha, chefe de cozinha e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Serviços (63,3%) e Comércio (36,7%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Fundamental completo (48,9%), exige experiência anterior (81,1%) e oferece até dois salários mínimos (64,6%).

A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e o CIEE resultou na oferta de 1.380 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br.