'Detran em Movimento' segue nesta sexta-feira (23/01), em Itaboraí

Durante mais de oito horas de atendimento, o programa registrou grande procura popular - Foto: Divulgação/Prefeitura de Itaboraí

A Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro de Itaboraí, foi tomada por uma intensa movimentação nesta quinta-feira (22/01) com a realização do Programa DETRAN em Movimento, uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Itaboraí. A iniciativa levou uma série de serviços essenciais diretamente à população, garantindo acesso facilitado, cidadania e dignidade a centenas de moradores.

Durante mais de oito horas de atendimento, o programa registrou grande procura popular, ultrapassando, consideravelmente, o número previsto de 500 pessoas beneficiadas com serviços públicos municipais e estaduais. Diante da alta demanda, a ação terá continuidade nesta sexta-feira (23/01), no mesmo local, das 9h às 16h, com distribuição de senhas por ordem de chegada, ampliando ainda mais o alcance do atendimento à população.

O secretário municipal de Justiça e Cidadania, Almir Carvalho, destacou o caráter social e cidadão da ação.

“É uma grande satisfação participar dessa ação social que é o DETRAN em Movimento. Sabemos que esse é um serviço fundamental, especialmente para a população mais vulnerável, que muitas vezes não consegue se deslocar até os postos do DETRAN ou realizar agendamentos. Aqui, as pessoas são atendidas na hora. Essa é uma verdadeira ação de cidadania. Agradeço ao DETRAN, à vice-presidente Penha Bernardes, e a todas as secretarias municipais, porque essa é uma ação conjunta do município. O sucesso desse evento é resultado do empenho coletivo”, destacou o secretário.

Pela primeira vez em Itaboraí, o Programa DETRAN em Movimento oferece serviços como emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), com a primeira via gratuita, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), vistorias veiculares, recursos de multas e regularização de pendências, lembrando que, para os serviços de habilitação, é necessário o pagamento do DUDA.

Representando Itaboraí no Governo do Estado, o deputado estadual Guilherme Delaroli foi responsável por intermediar a realização do programa no município e, diante da grande procura, anunciou a ampliação da ação, em acordo com o presidente do DETRAN RJ, Rodrigo Coelho.

“Estamos aqui em uma grande parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Itaboraí. A demanda foi muito maior do que o esperado e, por isso, entramos em contato com a presidência do DETRAN. Posso afirmar que o DETRAN em Movimento continuará na Praça Marechal Floriano Peixoto, até que todos os moradores de Itaboraí sejam atendidos. O atendimento vai continuar”, declarou Guilherme Delaroli.

Além do DETRAN, a Prefeitura de Itaboraí mobilizou diversas secretarias municipais, promovendo uma grande ação integrada de cidadania. A população teve acesso a serviços nas áreas de Saúde, Assistência Social, Trabalho e Renda, Meio Ambiente, Agricultura, Cultura, Esporte e Lazer, Defesa Civil, Políticas para as Mulheres, Proteção Animal, Fazenda e Tecnologia, além de Transporte.

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) oferece vacinação, aferição de pressão arterial e ambulância de prontidão. Já a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS) realiza atendimentos do Cadastro Único, Vale Social, CEAM e orientação jurídica. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SEMTRA) disponibiliza intermediação de mão de obra, emissão de carteira de trabalho e orientações sobre seguro-desemprego.

Na área ambiental, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU), em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), promove a distribuição de cerca de 500 mudas de árvores frutíferas e nativas, além de orientações sobre licenciamento ambiental e coleta de resíduos eletrônicos e lâmpadas.

A programação também contou com ações educativas e culturais. A Secretaria Municipal de Cultura (SEMC) realiza varal literário, doação de livros e apresentações de flash mob. Para as crianças, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) garante recreação infantil com jogos de mesa e atividades lúdicas.

A Defesa Civil promove aulas rápidas de primeiros socorros, com orientações sobre a manobra de Heimlich em casos de engasgo. A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres aborda temas como segurança feminina no trânsito e combate ao assédio. Já a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais realiza orientações, cadastro de protetores, vacinação antirrábica e ações de conscientização contra maus-tratos.

Para assegurar a organização do evento, a Secretaria Municipal de Transporte atua no ordenamento do tráfego e apoio viário, enquanto a Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia oferece atendimento sobre IPTU, suporte ao Centro do Empreendedor e distribuição de cartilhas informativas sobre o IPVA.

A vice-presidente do DETRAN RJ e coordenadora do Programa DETRAN em Movimento, Penha Bernardes, reforçou a importância de levar os serviços públicos diretamente à população.

“É fundamental percorrer todo o nosso estado, por determinação do Governo do Estado e do nosso presidente, Dr. Rodrigo Coelho, para levar os serviços públicos até as pessoas. O objetivo é garantir cidadania, reduzir a burocracia e facilitar a vida da população, aproximando o serviço público de qualidade de quem mais precisa”, disse a vice-presidente do DETRAN RJ.

A moradora Carla Andrade, de 54 anos, do bairro Manilha, aprovou a iniciativa após conseguir emitir a nova identidade para as filhas.

“Consegui trazer minhas duas filhas para tirar a nova identidade. É uma ótima oportunidade, porque muitas vezes a gente tenta agendar e não consegue perto de casa. O atendimento foi excelente, rápido e com muita educação. Achei que demoraria horas, mas já estou indo embora”, finalizou a munícipe.

Serviço

Programa DETRAN em Movimento

Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, Centro de Itaboraí

Data: 23 de janeiro

Horário: 9h às 16h

Atendimento por ordem de chegada, com distribuição de senhas