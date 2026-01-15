São Gonçalo amplia oferta de vacinação contra Covid-19 em 66 unidades de saúde

Quem for se vacinar precisa apresentar o cartão do SUS e, se possível, a caderneta de vacinação com doses anteriores - Foto: Divulgação/ Fernando Frazão/ Agência Brasil

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça a campanha de imunização contra a Covid-19, oferecendo a vacina atualizada (versão JN.1) em 66 unidades de saúde espalhadas pela cidade. A maioria desses postos atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, enquanto as clínicas do Mutondo e da Família Dr. Zerbini (Arsenal) estendem o horário até às 21h durante a semana e até às 13h aos sábados.

O serviço é voltado para os públicos que constam no calendário de vacinação definido pelo Ministério da Saúde. Fazem parte desse grupo crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, além de idosos e gestantes. Para crianças, o esquema de vacinação prevê três doses, recomendadas aos 6, 7 e 9 meses de idade, com intervalos de 4 e 8 semanas entre os respectivos reforços. Já idosos e gestantes devem receber uma dose a cada seis meses.

Além desses grupos, a imunização está disponível gratuitamente para outras populações consideradas prioritárias, como pessoas que vivem em instituições de longa permanência, pessoas com imunidade comprometida, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, puérperas (até 45 dias após o parto), profissionais da saúde, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, indígenas, pessoas privadas de liberdade ou em cumprimento de medida socioeducativa, trabalhadores do sistema prisional, pessoas em situação de rua e funcionários dos Correios.

Para a maioria dessas pessoas, a recomendação é receber uma dose anual. Já os imunocomprometidos devem retornar para reforço a cada seis meses. A única contraindicação ocorre se a pessoa estiver com sintomas ativos de Covid-19; neste caso, a orientação é aguardar pelo menos quatro semanas após a recuperação antes de se vacinar.

Quem for se vacinar precisa apresentar o cartão do SUS e, se possível, a caderneta de vacinação com doses anteriores.