Prefeitura de Maricá oferece massoterapia e fisioterapia gratuitas na Casa do Idoso

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas para Terceira Idade, oferece atendimentos gratuitos de massoterapia e fisioterapia na Casa do Idoso, no Centro, com o objetivo de promover saúde, acolhimento e qualidade de vida à população idosa. As atividades contribuem com o alívio de dores, melhora da mobilidade e fortalecimento do bem-estar físico e emocional dos idosos atendidos.

Segundo o massoterapeuta João Assis Bonifácio, o trabalho desenvolvido vai além das técnicas corporais e envolve escuta, cuidado e atenção individualizada. “Não é só a questão da massagem. As conversas que a gente tem também fazem parte do processo, com a intenção de melhorar a qualidade de vida dos idosos”, explica. Ele destaca que, na Casa do Idoso, o foco dos atendimentos é o bem-estar, com tratamentos orientados a partir de diagnósticos médicos. “A gente trabalha em cima do diagnóstico e o nosso tratamento é embasado na patologia que a pessoa apresenta”, completa.





Divulgação/ Prefeitura de Maricá

Autor: Divulgação/ Prefeitura de Maricá | Descrição:

O fisioterapeuta Wladimir Soares da Costa ressalta que a fisioterapia tem um papel fundamental na promoção da autonomia dos idosos. “A fisioterapia proporciona independência, não só física, mas também permite que eles consigam participar das outras atividades oferecidas aqui na casa”, afirma. Segundo ele, muitos idosos iniciam o acompanhamento pela fisioterapia e, com a evolução do tratamento, passam a integrar outras práticas. “Eles começam, às vezes, na fisioterapia e depois vão para a ginástica, pilates ou hidroginástica. A fisioterapia dá essa condição para que eles realizem outras atividades”, explica.

Como participar:

O idoso interessado em participar das atividades promovidas pela Casa do Idoso, além de 60 anos ou mais, deve comparecer ao local com:

– RG

– CPF

– 2 fotos 3×4

– Comprovante de residência

– Receituário

– Atestado médico (clínico geral, cardiologista ou geriatra)

Onde funciona:

Centro de Maricá

Rua Clímaco Pereira, 269, Centro

Bambuí

Rua 38, Lote 20 – Quadra 50

Inoã

Rua 04, Quadra 15 – Lote 16B

Itaipuaçu

Rua General Emir (antiga Rua 10), Jardim Atlântico

Santa Paula

Rua E, 867 – Setor B

Condomínio Santa Paula