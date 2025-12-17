Prefeitura está com vagas abertas para curso gratuito de costura industrial

Os interessados precisam ter cursado, pelo menos, o 6° ano do Ensino Fundamental e terem a partir de 16 anos de idade - Foto: Divulgação

Os interessados precisam ter cursado, pelo menos, o 6° ano do Ensino Fundamental e terem a partir de 16 anos de idade - Foto: Divulgação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo está oferecendo, a partir desta quarta-feira (17), vagas para o curso gratuito de costura industrial com ênfase em lingerie. A oportunidade faz parte do termo de cooperação técnica assinado pela Prefeitura e Firjan/Senai. Ao todo, serão oferecidas 2 mil vagas para diversos cursos profissionalizantes gratuitos aos gonçalenses até 2027.

As aulas terão início no dia 7 de janeiro de 2026, no horário da noite, das 18h às 22h, de segunda a sexta-feira, no bairro da Trindade. O curso terá uma duração média de três meses.

Os interessados precisam ter cursado, pelo menos, o 6° ano do Ensino Fundamental e terem a partir de 16 anos de idade. Para se inscreverem, é só comparecer à sede do Sistema Nacional de Emprego (Sine), no Partage Shopping. As inscrições seguirão abertas até o dia 6 de janeiro ou até que seja preenchido o número total de vagas.

Serviço:

A sede do Sine está localizada na loja 1 do G3 do Partage Shopping, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro.