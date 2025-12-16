Maricá inicia vacinação contra bronquiolite nesta terça-feira (16)

O esquema vacinal prevê a aplicação de uma dose da vacina a cada nova gestação - Foto: Clarildo Menezes/Prefeitura de Maricá

O esquema vacinal prevê a aplicação de uma dose da vacina a cada nova gestação - Foto: Clarildo Menezes/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, inicia nesta terça-feira (16) a aplicação da vacina contra a bronquiolite [causada pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR)] em gestantes a partir da 28ª semana de gestação. A iniciativa fortalece a proteção dos recém-nascidos ainda durante a gravidez e será realizada em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) do município, distribuídas nos quatro distritos, durante o horário de funcionamento.

Para se vacinar, as gestantes devem comparecer à USF de referência da região onde residem, portando documento de identidade com CPF e caderneta de vacinação, se disponível. Gestantes com dados desatualizados ou que ainda não realizam acompanhamento pelo SUS também devem procurar a unidade para receber a dose.

Leia também:

Maricá: Casa do Trabalhador Itinerante acontece nesta sexta-feira e sábado (13) em Inoã

Pré-Vestibular Cecierj abre mais de 13 mil vagas para o curso extensivo 2025



O esquema vacinal prevê a aplicação de uma dose da vacina a cada nova gestação. Não há restrição de idade para as gestantes. O objetivo é prevenir a bronquiolite, infecção viral comum em bebês e crianças menores de dois anos, que pode evoluir rapidamente para quadros graves e demandar internação hospitalar.

De acordo com o secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho, a iniciativa representa um avanço significativo no cuidado materno-infantil.

“A vacinação contra o VSR é uma estratégia fundamental para proteger os bebês ainda na gestação. Ao imunizar as grávidas, estamos prevenindo complicações graves e reduzindo internações, reforçando o compromisso de Maricá com a saúde preventiva e o cuidado integral. Gestantes, procurem a unidade mais próxima e vacinem-se!”, destacou.

A subsecretária de Promoção e Atenção Primária, Regina Ferreira, ressaltou o papel das Unidades de Saúde da Família na ampliação do acesso à vacina. “As Unidades de Saúde da Família são a porta de entrada do SUS em Maricá e estão preparadas para acolher as gestantes, orientar e garantir o acesso à vacina. Esse cuidado durante o pré-natal é essencial para promover uma gestação mais segura e um início de vida mais saudável para os bebês”, afirmou.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Daniella Bittencourt, destacou a importância da prevenção. “A bronquiolite pode começar com sintomas leves, mas evoluir de forma rápida e grave, especialmente em bebês pequenos. A vacinação é uma das medidas mais eficazes de proteção coletiva, baseada em evidências científicas, e representa um passo importante na redução dos impactos do VSR no município”, concluiu.

Endereços e funcionamento das Unidades de Saúde da Família

Segunda a sexta-feira:

- USF Central: Rua Clímaco Pereira, 241, Centro (8h às 19h)

- USF Jardim Atlântico: Rua 36 (esquina com Rua 53), lote 01, quadra 206 (8h às 19h)

- USF Marinelândia (Cordeirinho): Rua 09, quadra 15, Cordeirinho (8h às 17h)

- USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16, ao lado do Polo Mania, Inoã (8h às 17h)

- USF Inoã 1: Rua Caio de Figueiredo (travessa CIEP), s/n (8h às 17h)

- USF Inoã 2: Rodovia Amaral Peixoto, km 14 (ao lado do DPO) (8h às 19h)

- USF Mumbuca: Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/n (8h às 19h)

- USF Santa Paula: Estrada de Cassorotiba, s/n (8h às 17h)

- USF Carlos Alberto Soares de Freitas: Rua 23, quadra 29, lote 06, Bosque Fundo, Inoã (8h às 17h)

- USF Carlos Marighella: Rua Áustria, s/nº, condomínio MCMV de Itaipuaçu (8h às 17h)

- USF Santa Rita: Rua 36, quadra 433 (esquina com Rua 83), Jardim Atlântico Leste, Itaipuaçu (8h às 17h)

- USF Recanto: Rua Engenheiro Domingos Barbosa, s/n, Itaipuaçu (8h às 17h)

- USF São José 1: Rua 18, s/n, loteamento Jardim Ouro Mar (8h às 17h)

- USF São José 2: Estrada da Cachoeira, s/n (8h às 19h)

- USF Elenir Umbelino de Mello (Enfermeira Billú): Rua Ary Spindola, quadra A, lote 352, Flamengo (8h às 17h)

- USF Bambuí: Avenida do Contorno, s/n (8h às 17h)

- USF Retiro: Estrada do Retiro, s/n (8h às 17h)

- USF Ponta Grossa: Rua Irineu Ferreira Pinto, s/n (8h às 17h)

- USF Bairro da Amizade: Rua Eliete Rocha Santos (Rua 53), lote 31, quadra 91 (8h às 17h)

- USF Guaratiba: Estrada Beira da Lagoa, s/n (8h às 17h)

- USF Barra: Rua Ernani Manoel Soares (antiga Rua 04), lote 03, quadra 0, Divineia (8h às 17h)

- USF Espraiado: Rua Gualberto Batista de Macedo, s/n (8h às 17h)

- USF Ubatiba: Avenida Niterói, s/n (8h às 17h)

- USF ACS Nathan da Silva Noronha Figueiredo (Saco das Flores): Rua 75 (esquina com a Rua 73) (8h às 17h)

- USF Itaocaia Valley: Rua Tocantins, s/n, próximo à Escola Municipal Rita Sampaio Cartaxo, Itaipuaçu (8h às 17h)

- USF Ponta Negra: Estrada Um, s/n, próximo à Ponte Senador Paulo Duque (8h às 17h)

- USF Josefa Xavier Leal – São Bento da Lagoa: Rua Alcides Francisco da Cruz (esquina com a Rua Dezessete de Novembro), s/n, loteamento Praia de Itaipuaçu (8h às 19h)

Sábados:

- 20/12, das 8h às 14h – Distrito 2 (Ponta Negra): USFs Ponta Negra, Barra, Marinelândia (Cordeirinho), Bambuí, Guaratiba e Espraiado

- 27/12, das 8h às 14h – Distrito 3 (Inoã): USFs Chácara de Inoã, Carlos Alberto Soares de Freitas (MCMV de Inoã), Inoã 1, Inoã 2, Santa Paula, São José 1 e São José 2