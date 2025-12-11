Niterói inicia vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) para gestantes
Imunização é destinada a gestantes a partir da 28ª semana e busca proteger recém-nascidos contra infecções respiratórias graves
A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou, nesta quarta-feira (10), a vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) para gestantes a partir da 28ª semana de gestação. O objetivo é prevenir os casos de bronquiolite em recém-nascidos, seguindo a orientação do Ministério da Saúde. A imunização está disponível em todas as policlínicas, unidades básicas e módulos do Médico de Família, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, destaca a importância da vacinação.
“Com o início da vacinação para gestantes, Niterói reforça o cuidado preventivo e a proteção dos bebês ainda antes do nascimento, garantindo mais segurança e tranquilidade às famílias. A imunização contra o VSR é uma ferramenta essencial para evitar quadros graves de infecção respiratória nos primeiros meses de vida. Nossas unidades estão preparadas para acolher e orientar gestantes com toda a qualidade e atenção que elas merecem”, destaca a secretária.
O objetivo é proteger os recém-nascidos desde os primeiros dias de vida, já que a imunização da gestante assegura a transferência de anticorpos ao bebê, reduzindo o risco de infecções e complicações respiratórias causadas pelo VSR, especialmente nos meses de maior circulação viral.
A secretaria reforça que é fundamental que as gestantes contempladas compareçam às unidades com documento de identificação. As equipes das salas de vacina estão treinadas e à disposição para atendimento, esclarecimento e acompanhamento de rotina.
Serviço:
Vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) para gestantes
Data: 10/12/2025
Hora: 8h às 17h
Locais de vacinação:
-Policlínica Dr. Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil;
-Policlínica Regional Dr. Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço;
-Policlínica Regional de Itaipu – Est. Engenho do Mato s/nº – Itaipu;
-Policlínica Regional do Fonseca Dr. Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca;
-Policlínica Regional do Largo da Batalha – Rua Ver. Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha;
-Policlínica Regional da Engenhoca – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca;
-Policlínica Regional do Barreto Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.
-Unidade Básica de Saúde da Engenhoca – Rua Vereador José Vicente Sobrinho, nº 724 – Engenhoca;
-Unidade Básica de Saúde do Morro do Estado – Rua Doutor Araújo Pimenta, s/nº – Ingá (funcionará das 8h às 16h);
-Unidade Básica de Saúde de Santa Bárbara – Rua Jandira Pereira, nº 625 – Santa Bárbara;
-Unidade Básica de Saúde de Piratininga – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, nº 111 – Piratininga.
Módulos do Programa Médico de Família:
MMF Dr Abelardo Ramírez (Matapaca) – Rua Aurora Ribeiro, 05 – Maria Paula;
MMF Dr Geraldo Chini (Sapê) – Rua E, S/N – Sapê;
MMF Dr Wilson De Oliveira (Ititioca) – Rua Costa Monteiro, S/N – Ititioca;
MMF João Sampaio (Maceió) – Rua José Bento Vieira Ferreira, S/N – Largo Da Batalha;
MMF José Martí I (Grota I) – Rua Albino Pereira, 615 – Grota Do Surucucu – São Francisco;
MMF Professor Dr Barros Terra (Badu) – Estrada Alcebíades Pinto, S/N – Badu;
MMF José Martí II (Grota II) – Rua Ascedino Pereira, 335 – São Francisco;
MMF Haidée Santamaría (Cantagalo) – Av. Nelson De Oliveira E Silva, 63 – Cantagalo;
MMF Salvador Allende (Atalaia) – Rua Padre José Euger, S/N – Atalaia;
MMF Willian Soller (Engenho Do Mato) – Av. Irene Lopes Sodré, S/N – Praça Do Engenho Do Mato;
MMF Colônia – Praia De Itaipu, S/N – Itaipu – Colônia Dos Pescadores;
MMF Com. Manuel Piñeiro Losada (Maravista) – Rua Astor De Costa Menezes, S/N – Maravista;
MMF Dr Tobias Tostes Machado (Várzea Das Moças) – Estrada Velha De Maricá, S/N – Rio Do Ouro;
MMF Ernesto Che Guevara I (Cafubá I) – Av. Dr. Raul De Oliveira Rodrigues, 03 – Piratininga;
MMF Ernesto Che Guevara II (Cafubá II) – Rua Deputado José Luiz Erthal, Lt. 05 Qd. 69 – Cafubá;
MMF Alberto Ricardo Hatin (Cafubá III) – Rua Manuel Pacheco De Caravalho, 107 – Piratininga;
MMF Enoc Joaquim De Oliveira (Jacaré) – Estrada Frei Orlando, 169 – Jacaré/Piratininga;
MMF Julio Dias Gonzales (Leopoldina) – Rua General Castrioto, 81 – Barreto;
MMF Jorge Luiz Camacho Rodrigues (Maruí) – Rua Maruí Grande, 15 – Barreto;
MMF Carlos Rafael Rodríguez – Avenida Machado, S/N – Barreto;
MMF Antônio Ñico López (Nova Brasília) – Rua Dr Francisco Sardinha, 102 – Engenhoca;
MMF Deputado José Sally (Baldeador) – Loteamento Bento Pestana, S/N – Baldeador;
MMF Dr Cláudio Do Amaral (Coronel Leôncio) – Avenida Professor João Brasil, S/Nº – Engenhoca;
MMF Tayssa Erminda Alves (Viçoso Jardim) – Estrada Viçoso Jardim, S/N – Viçoso Jardim;
MMF Vilma Espin (Vila Ipiranga) – Rua Tenente Ozório, S/N – Fonseca;
MMF Dr Antonio Peçanha (Teixeira De Freitas) – Rua Teixeira De Freitas, 380 – Fonseca;
MMF Dr José Luiz de O. Côrtes (Serrão e Juca Branco – Travessa Dona Julia, 29 – Fonseca;
MMF Dr Aloísio Brasil (Caramujo) – Av. Pastor José Gomes De Souza, S/N – Caramujo;
MMF Faustino Perez (Morro do Céu) – Rua Pastor José Gomes, 683 – (Provisório – horário de funcionamento: das 7h às 16h)
MMF José Suares Blanco (Jonathas Botelho) – Travessa Jonathas Botelho, 133 – Cubango;
MMF Raul Carlos Pareto Jr (Bernardino) – Rua Sá Barreto, 107 – Fonseca;
MMF Maria Tereza Barbosa Rangek “Vó Tereza” (Ponta Da Areia) – Praça Doutor Vitorino, S/N – Ponta Da Areia;
MMF Italo Gomes (Morro Da Boa Vista) – Rua Indígena, 200 – São Lourenço;
MMF Professora Dra. Satiê Mizubut (Holofote) – Travessa Arthur Martins, Nº. 034, Bairro Santana;
MMF Célia Sánchez (Ilha da Conceição) – Rua Jornalista Sardo Filho,196 – Ilha da Conceição;
MMF Carlos Juan Finlay (Vital Brazil) – Rua Antônio Baptista, 8 – Vital Brazil;
MMF Camilo Cienfuegos (Viradouro) – Rua Mário Viana, 790 – Santa Rosa.