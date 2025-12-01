Feira Indústria Marítima traz debates e oportunidades para o setor naval em Niterói

O “Projeto de Gaveta Feira Indústria Marítima" chega a Niterói. A programação inclui palestras e conversas com representantes do setor de óleo e gás, como comércio e serviços, gerando oportunidades de negócios na cidade. O evento que acontece nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, no H Niterói, espera receber mais de 2 mil pessoas nos três dias do encontro. A CDL Niterói está como uma das instituições apoiadoras do evento e deve estar à frente de um dos painéis. O Projeto segue em sua terceira edição.

Para o CEO do Projeto, o analista de logística, Alfeu Barreto, a ideia não é “vender eventos, mas ecossistemas industriais para fomentar a cidade de Niterói”. No palco, discussões nas temáticas da área naval, construção civil e industrial, do setor petroleiro, de tecnologia e inovação, transição energética, saneamento ligado ao meio ambiente promete movimentar a feira.

Leia também:

Polícia Civil realiza vistoria em queima de fogos em evento natalino na Enseada de Botafogo

MPRJ denuncia seis PMs por crimes cometidos durante a Operação Contenção no Complexo do Alemão e na Vila Cruzeiro

“A ideia é trazer mais investidores para a cidade. Parte do Estaleiro Mauá está sendo comprado por uma empresa estrangeira e isso também nos abre portas para o fomento da área naval. A Petrobras tem a demanda de troca de mais de 50 navios e isso significa mais contratos renovados para a cidade que de maneira estratégica tem um hub de soluções pela infraestrutura e pelo turismo”, comentou Alfeu.

Empresas como a Biosolvit, Sinegás e Naturgy e outras já confirmaram presenças. A entrada é franca para a visitação na feira. Já para acessar as palestras, os ingressos na pré-venda estão a partir de R$ 97,00. O link para as inscrições foi divulgado no portal do evento.

O presidente da CDL Niterói; Luiz Vieira, é um dos convidados para a abertura do evento onde estão previstas a chegada de autoridades como o Procurador do estado do Rio de Janeiro, Marcelo Marques; o presidente do Cluster Tecnológico Naval, o Almirante Walter da Silva; entre muitos outros que vão mediar 7 painéis ao longo dos 3 dias. Dentre as temáticas estão: “Como aprimorar a segurança do Estado do Rio de Janeiro”, “Como melhorar a estrutura logística do Estado do Rio de Janeiro” e “Como potencializar o Comércio Exterior e nossas exportações no Estado do Rio de Janeiro“.

A realização do “Projeto de Gaveta Feira Indústria Marítima” em Niterói reforça o papel estratégico da cidade no setor naval e energético. Ao reunir empresas, especialistas, investidores e representantes públicos, o evento propõe um ambiente favorável para gerar negócios, atrair novos investimentos e fortalecer a cadeia produtiva local. As discussões sobre tecnologia, inovação, logística e transição energética ampliam o potencial de desenvolvimento econômico, enquanto a presença de grandes players do mercado consolida Niterói como um hub industrial de relevância no Estado do Rio de Janeiro.