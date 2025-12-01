Polícia Civil realiza vistoria em queima de fogos em evento natalino na Enseada de Botafogo

A Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos (CFAE) da Polícia Civil realizou, neste domingo (30), a fiscalização da montagem dos artefatos pirotécnicos nas balsas utilizadas no evento natalino, na Enseada de Botafogo. A ação teve como objetivo garantir a segurança dos espectadores, com a verificação da regularidade técnica e documental da queima de fogos programada para o show.

Os policiais observaram desde o armazenamento dos fogos até a organização das equipes responsáveis pelo disparo. Foram avaliados pontos como distâncias de segurança, certificações, sistemas de acionamento e a documentação apresentada pela empresa responsável pelo show pirotécnico.

A avaliação criteriosa garantiu que a estrutura instalada para o espetáculo pirotécnico não representasse risco ao público presente ou aos trabalhadores envolvidos na montagem do evento na orla.

A Polícia Civil ressalta que ações desse tipo são fundamentais para evitar acidentes, coibir o uso irregular de explosivos e garantir que grandes eventos realizados na cidade ocorram com responsabilidade e respeito às normas de segurança pública.

A CFAE é o órgão da Polícia Civil responsável pela fiscalização e autorização das queimas de fogos em todo o estado do Rio de Janeiro. O processo de avaliação se inicia com a entrega de um projeto de engenharia por empresa registrada e licenciada, contendo croqui com a classe e disposição dos fogos utilizados, distanciamento do público e a assinatura do engenheiro responsável, quando há a utilização de estruturas físicas de suporte aos artefatos. Também é obrigatório o acompanhamento de um profissional técnico em pirotecnia no momento do acionamento dos fogos. Além da autorização da CFAE, a queima de fogos necessita da fiscalização e aprovação do Corpo de Bombeiros, considerando o potencial risco de incêndio associado ao evento.