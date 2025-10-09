São Gonçalo inscreve para cursos profissionalizantes gratuitos

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com a Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar (Seenemar), está com vagas abertas para os cursos profissionalizantes gratuitos de caldeireiro montador e de auxiliar de instrumentista industrial. As aulas serão realizadas na Firjan/Senai, no Centro.

As aulas do curso de caldeireiro montador terão início no dia 20 de outubro e seguirão até 6 de março de 2026. Os interessados devem ter a idade mínima de 18 anos e o ensino médio completo. As aulas serão no período das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Os interessados devem ter a idade mínima de 18 anos e o ensino médio completo | Foto: Divulgação

Leia também:

Derrubada de MP é derrota imposta ao povo brasileiro, diz Lula

Flu perde para o Mirassol em jogo marcado por polêmica de arbitragem

O curso de caldeireiro montador tem como objetivo preparar o candidato para montar e reparar peças e equipamentos em estruturas metálicas e tubulações, considerando os procedimentos técnicos, de qualidade, de saúde e segurança e de Meio Ambiente.

Já para o curso de auxiliar de instrumentista industrial, o candidato também deve ter a idade mínima de 18 anos e ensino médio completo. As aulas terão início no dia 22 de outubro e terminarão em 5 de fevereiro de 2026, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h.

O curso de auxiliar de instrumentista industrial capacita o profissional para realizar atividades de suporte a construção e montagem de sistemas elétricos e de instrumentação, além de auxiliar na passagem de cabos, tubings e montagem/ligação de instrumentos bem como auxiliar na calibração de instrumentos e válvulas, de acordo com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de saúde e ambientais.

Ambos os cursos fazem parte da iniciativa “Empregos Azuis – Um Mar de Oportunidades”. As vagas estão sendo oferecidas após a assinatura de um termo de cooperação feito entre a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a Seenemar.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 15 de outubro para os cursos através do link: https://forms.gle/xcX8ENvGEc9RtJ2T8.

Serviço: A Firjan/Senai fica localizado na Rua Dr. Nilo Peçanha, nº 134, Centro.