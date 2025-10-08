Flu perde para o Mirassol em jogo marcado por polêmica de arbitragem

Freytes errou três vezes no lance do gol da vitória do Mirassol e acabou sendo o grande personagem negativo do jogo - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense foi derrotado na noite desta quarta-feira (8) por 2 a 1 pelo Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, na cidade de mesmo nome do clube paulista, no interior de São Paulo. A partida foi marcada por um erro da arbitragem, que anulou um gol legítimo do Tricolor quando o placar ainda estava em 0 a 0.

Em confronto direto pelo G4, Fluminense e Mirassol protagonizaram um duelo intenso na fria noite paulista. Logo nos primeiros 10 minutos, cada equipe teve uma boa oportunidade de abrir o placar, mas ambas foram desperdiçadas pelos atacantes.

Aos 30 minutos do primeiro tempo, ocorreu o lance mais polêmico da partida. Canobbio roubou a bola de Danielzinho e iniciou a jogada que terminou em um golaço de Lucho Acosta. O VAR, no entanto, chamou o árbitro, que decidiu anular o gol. As imagens mostraram que o jogador do Mirassol pisou na bola e caiu sozinho no lance.

Com o gol anulado, o Fluminense demonstrou abatimento, e o time da casa aproveitou para pressionar. Pouco depois, Guilherme recebeu cruzamento da esquerda e, de primeira, abriu o placar para o Mirassol.

No segundo tempo, o Tricolor teve uma grande chance de empatar logo aos 2 minutos. Lucho Acosta ficou cara a cara com o goleiro, mas hesitou na finalização e perdeu a oportunidade. O empate veio aos 12 minutos, após jogada ensaiada em cobrança de escanteio: Martinelli bateu firme e deixou tudo igual.

Com o 1 a 1 no placar, as duas equipes se lançaram ao ataque em busca da vitória, mas as defesas se sobressaíram. Quando o empate parecia definido, a defesa tricolor cometeu uma falha grave que resultou no gol da vitória do Mirassol.

No lance, Freytes errou dois cortes consecutivos e desistiu da jogada. Thiago Silva apenas acompanhou o atacante adversário, sem tentar interceptar o cruzamento. Na área, Negueba acreditou na jogada e, livre, empurrou para o fundo da rede.

Com a derrota, o Fluminense permanece com 38 pontos, na 7ª colocação, e já não tem mais chances de alcançar o G4 apenas com vitórias nos jogos atrasados. O Mirassol, por sua vez, chegou aos 46 pontos e ocupa a quarta posição na tabela.