Governo do Estado divulga mais de 2,5 mil vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

O Governo do Estado está divulgando, esta semana, 2.518 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.133 posições, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 1.385 vaga: 276 ofertadas pela Fundação Mudes e 1.109 pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Na Região Metropolitana, estão concentradas 68,1% das vagas: são 772 chances de trabalho, entre as quais 178 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD), como assistente administrativo, caixa de loja, empacotador a mão e operador de caixa, com salários de até R$ 3.036. Na mesma região, há ainda uma oportunidade para fisioterapeuta geral, com remuneração de até R$ 4.554. A vaga é para a Tijuca, exige o Ensino Superior completo e experiência na área. Também há opções para açougueiro, ajudante de cozinha, babá, padeiro, com salários de até dois mínimos (R$ 3.036).

Nas cidades de Valença, Vassouras e Volta Redonda, na região do Médio Paraíba, foram captadas 100 oportunidades, com remuneração média de um a dois salários mínimos. Já na região Serrana há 261 vagas, com salário de um a dois mínimos, para as posições de ajudante de açougueiro, atendente de cafeteria e conferente de logística.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, a maioria das vagas captadas (60,4%) é do setor de Serviços, e (39,6%) do Comércio. Por nível de escolaridade, 34,0% pedem o Ensino Médio completo e 54,5% o Ensino Fundamental completo. A maior parte das vagas (74,8%) exige experiência. É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 276 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/. Já o CIEE oferece 1.109 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.