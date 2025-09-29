Cineasta brasileira é detida por agentes da imigração nos EUA e enfrenta abuso e ameaça de deportação

A cineasta brasileira Bárbara Marques foi detida pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE), durante uma audiência agendada para obter o green card, em Los Angeles.

A informação foi revelada pelo marido da brasileira, o ator americano Tucker May, que tem usado as redes sociais para dar visibilidade ao caso. Segundo ele, a prisão aconteceu depois do que pareceu ser uma reunião bem sucedida com agentes da imigração.

"Ao final do que nos disseram ter sido uma reunião bem-sucedida, o policial usou a desculpa de uma copiadora quebrada para induzi-la a se afastar do nosso advogado. Uma vez separada de seu advogado, ela foi presa. O motivo de sua detenção foi uma audiência judicial perdida em 2019, da qual minha esposa nunca foi notificada", relatou.

Leia também:

Com informações passadas pelo Disque Denúncia, policiais da 76ª DP prenderam integrante de uma quadrilha de assaltantes que atuava na Região Central do Rio



Marquinhos PQD, sambista de grandes sucessos, morre aos 66 anos



O marido também denunciou a dificuldade para que Bárbara consiga entrar em contato com a sua defesa. “O centro de detenção de Adelanto tem impedido ativamente minha esposa de se comunicar com seu advogado, atrasando a entrega dos documentos que foram enviados pelo correio”, afirmou.

Tucker informou que a cineasta está em um campo de detenção no estado da Louisiana. "Após quase 3 dias de viagem algemada, passando mais de 12 horas sem comida ou água e com pouco ou nenhum sono, ela não recebeu sequer uma cama nesta unidade. Estão negando tratamento para uma condição crônica nas costas, apesar de haver um documento por escrito... Ela não tem nenhum antecedente criminal, mas está sendo submetida a um tratamento desumano que não seria aceitável nem mesmo para criminosos perigosos".



Preocupado com uma possível deportação sem devido processo legal, May tem feito apelos públicos. "Eles poderiam estar enviando ela para qualquer lugar do mundo e não temos como saber. Estou pedindo ajuda para chamar a atenção da mídia e das autoridades sobre essas múltiplas falhas no devido processo e nos procedimentos corretos".



Bárbara Marques ganhou notoriedade pelos curtas "Dia de Cosme e Damião" (2016) e "Cartaxo" (2020).