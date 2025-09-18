Supermercados Mundial abre novas vagas em Niterói e no Rio

A remuneração parte de R$ 1.700,00, e os colaboradores contam com benefícios como plano de saúde, odontológico entre outros - Foto: Divulgação

O Supermercados Mundial está com novas vagas abertas para atuação em lojas do Rio de Janeiro e Niterói. As oportunidades são para os cargos de fiscal de prevenção (RJ), empacotador (RJ e Niterói) e repositores , com vagas em diferentes setores nas unidades do Rio.

Os cargos envolvem atividades operacionais e de apoio ao funcionamento das lojas, como organização, reposição de mercadorias, atendimento ao cliente e segurança patrimonial. Para algumas funções é exigido ensino fundamental completo.

A remuneração parte de R$ 1.700,00, e os colaboradores contam com benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral e premiação por assiduidade.

Como se candidatar:

Os interessados devem enviar o currículo atualizado com o nome da vaga no assunto para:

E-mail: curriculorh@supermercadosmundial.com.br