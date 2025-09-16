São Gonçalo abre centro da Assistência Social no Porto Novo

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo abriu um novo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), na última segunda-feira. O sexto CREAS do município fica no Porto Novo, na Rua Capitão João Manoel, 227. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Para facilitar o acesso da população, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) - Neves, que antes funcionava na Venda da Cruz, também passa a atender no endereço do Porto Novo. Estão na área de abrangência deste CRAS os bairros Covanca (após a Igreja Católica), Gradim, Neves, Paiva, Paraíso, Patronato, Porto da Madama, Porto Novo, Porto Velho e Vila Lage.

O CREAS oferta serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, podendo ofertar outros serviços como abordagem social e atendimento a pessoas com deficiência e suas famílias.

O equipamento orienta e encaminha os cidadãos para os serviços públicos existentes no município. Além disso, o local oferece informações, orientação jurídica, apoio no acesso à documentação pessoal e estimula a mobilização comunitária.