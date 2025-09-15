Vestibular Cederj 2026.1 tem prazo para isenção de taxa e pré-inscrição no sistema de cotas até 21 de setembro

O Vestibular Cederj é organizado pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - Foto: Divulgação/Filipe Dutra

O Vestibular Cederj é organizado pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - Foto: Divulgação/Filipe Dutra

O Vestibular Cederj 2026.1 abriu o período para os candidatos que desejam solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição e fazer a pré-inscrição no sistema de cotas, ação afirmativa e reserva de vagas para professor da rede pública. O prazo vai até 21 de setembro e deve ser realizado pela página https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2026-1/. O Vestibular Cederj é organizado pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Esta edição do concurso conta com novidades. O curso de Biblioteconomia volta a ser ofertado pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). A UFF também vai ampliar os cursos de Administração Pública e Ciências Contábeis em Rio Bonito e Engenharia de Produção em Magé. Já a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) terá novas vagas de Ciências Contábeis nos polos Rocinha e Petrópolis.

Outra mudança importante é que o curso de Tecnologia em Segurança Pública vai aceitar profissionais que atuam no programa Segurança Presente. São 350 vagas abrangendo outros profissionais da ativa da segurança pública, como policiais militares e civis, guardas municipais, agentes penitenciários, bombeiros, membros das forças armadas, entre outros. A graduação é ofertada pela UFF em Angra dos Reis, Barra do Piraí, Belford Roxo, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende, Rio Bonito, São Gonçalo e Três Rios.

Inscrição no vestibular

A inscrição no Vestibular Cederj 2026.1 começa no dia 22 de setembro e se estende a 30 de outubro. A taxa é no valor de R$ 89,90. O link para inscrição é https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2026-1/. O resultado da análise do pedido de isenção, cota ou ação afirmativa será publicado no dia 10 de outubro na página do vestibular. Após a divulgação, aqueles que tiverem os requerimentos deferidos devem realizar a inscrição no processo seletivo até 30 de outubro. Os candidatos que não obtiveram a isenção têm até 31 de outubro para realizar o pagamento da taxa.

Sobre o Cederj

Administrado pela Fundação Cecierj, o Consórcio Cederj tem mais de 40 mil alunos matriculados em 18 cursos de graduação semipresencial. O estudante possui material didático gratuito e próprio para educação a distância, em versão impressa e digital, e conta com infraestrutura de apoio pedagógico em 43 polos, ambiente virtual de aprendizagem, além de tutorias presenciais e on-line.

Os cursos são bacharelado em Administração, Administração Pública, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Engenharias Meteorológica e de Produção, licenciaturas em Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química e Turismo e tecnólogo em Sistemas de Computação, Segurança Pública e Gestão de Turismo.

O Consórcio Cederj reúne diversas instituições públicas de ensino superior do estado do Rio de Janeiro, que ofertam vagas nos cursos de graduação. São elas: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).

Os Polos estão localizados em: Angra dos Reis, Barra do Piraí, Belford Roxo, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Búzios, Cabo Frio, Cantagalo, Cardoso Moreira, Duque de Caxias, Itaguaí, Itaocara, Itaperuna, Macaé, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Miguel Pereira, Miracema, Natividade, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Quatis, Resende, Rio Bonito, Rio das Flores, Rio das Ostras, Rio de Janeiro (Campo Grande e Rocinha), Santa Maria Madalena, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Teresópolis, Três Rios e Volta Redonda.

Ingressantes têm direito a chip de telefonia móvel

Os candidatos aprovados vão receber chips de telefonia móvel para facilitar o acesso à internet gratuita. O chip oferece tecnologia 3G/4G ou superior, cobertura nacional, ligações locais e interurbanas ilimitadas, 30 SMS diários e um aplicativo personalizado compatível com iOS e Android.

O objetivo é apoiar o aprendizado e reduzir a evasão escolar, garantindo a todos uma conexão de qualidade. Com esse chip, cerca de 180 mil pessoas, entre alunos e tutores de projetos educacionais da Fundação Cecierj, têm acesso à internet ilimitada para acessar as plataformas de aprendizagem, além de 2 gigabytes extras.

Período para solicitar o benefício: de 15 a 21 de setembro

Página do Vestibular Cederj2026.1: https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2026-1/

Banca organizadora: Coseac/UFF