Disney Brasil abre inscrições para o programa de estágio em 2026

As inscrições estarão abertas até o dia 12 de setembro ou até que o número limite de 1500 candidatos seja atingido - Foto: Divulgação/The Walt Disney Company Brasil

As inscrições estarão abertas até o dia 12 de setembro ou até que o número limite de 1500 candidatos seja atingido - Foto: Divulgação/The Walt Disney Company Brasil

A partir do dia 8 de Setembro de 2025, estudantes universitários terão a chance de participar de uma jornada única de desenvolvimento com a abertura das inscrições para o Programa de Estágio 2026 da The Walt Disney Company Brasil. A iniciativa oferece aos jovens talentos a oportunidade de aplicar seus conhecimentos acadêmicos em um ambiente dinâmico, criativo e colaborativo, em uma das maiores empresas de entretenimento do mundo.

Com início previsto para janeiro de 2026 e duração de 24 meses, o programa contempla oportunidades em diversas áreas estratégicas, como Entretenimento, Esportes e Produtos de Consumo .

Para participar, os candidatos devem estar matriculados nos dois últimos anos da graduação, com previsão de conclusão do curso em 2027, em áreas correlatas às vagas oferecidas. É indispensável ter conhecimento do Pacote Microsoft Office e disponibilidade para estagiar 30 horas semanais presencialmente em São Paulo. Para vagas no segmento de Esportes, pode haver necessidade de disponibilidade aos finais de semana, conforme a escala da área.

Leia também

▹ Travis Scoot expulsa famosos brasileiros de backstage



▹ Brasil registra um caso de envenenamento a cada duas horas

As inscrições estarão abertas até o dia 12 de setembro ou até que o número limite de 1500 candidatos seja atingido. Os interessados devem se inscrever diretamente pelo site oficial da Disney Brasil.

Durante o programa, os estagiários terão a oportunidade de atuar em projetos reais, colaborando com equipes multidisciplinares e contribuindo com ideias que impulsionam a inovação, promovem a diversidade e reforçam o compromisso com a representatividade. O Programa de Estágio 2026, da The Walt Disney Company Brasil, é uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional em um ambiente que valoriza a criatividade, a excelência e a transformação positiva da sociedade e do mercado para jovens brasileiros.