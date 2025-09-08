Faetec promove Seminário para profissionais de Educação Física

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-RJ), promove, na próxima quinta-feira (11/09), de 8:30h às 12:30h, o Seminário de Educação Física e Esportes no Teatro Abdias do Nascimento, em Quintino. Gratuito e aberto a profissionais e estudantes da área, o encontro tem como tema “Violências no esporte e na escola: olhares da Educação Física” e integra a agenda de capacitação da instituição.

Com foco na formação continuada, o Seminário propõe um espaço de reflexão e bate-papo sobre a prevenção e o enfrentamento de violências em ambientes escolares e esportivos. A programação reunirá docentes da rede e especialistas convidados para analisar práticas pedagógicas, protocolos institucionais e responsabilidades de gestores e educadores, além de compartilhar experiências de intervenção e acolhimento.

Voltado a profissionais que atuam diretamente com aulas, treinos, projetos sociais e demais atividades ligadas ao esporte e à educação física, o evento busca qualificar a atuação na área e apoiar políticas de ambiente seguro no esporte e nas escolas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site https://www.even3.com.br/seminario-de-educacao-fisica-e-esportes-620053/

Para o presidente da Faetec, Alexandre Valle, a iniciativa reforça o compromisso da Faetec de valorizar e apoiar os profissionais do esporte.

“Este seminário é uma oportunidade de reunir profissionais que lidam diretamente com a formação de jovens e atletas para discutir um tema urgente. A Faetec tem a responsabilidade de oferecer condições reais de crescimento, ampliando o acesso à qualificação e garantindo que professores e instrutores estejam cada vez mais preparados para os desafios da área. Ao abrir esse espaço de troca, reforçamos nosso papel em apoiar a educação física e o esporte como instrumentos de transformação baseados em respeito e inclusão”, ressaltou, Alexandre Valle.