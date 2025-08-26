Mutirão do INSS em São Gonçalo oferece 200 vagas para perícia e avaliação do BPC neste sábado

A ação reforça o compromisso do INSS em agilizar processos e facilitar o acesso ao BPC - Foto: Divulgação/INSS

Neste sábado (23), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) amplia a agenda de mutirões no Rio de Janeiro, reforçando o atendimento à população. Serão 350 oportunidades distribuídas entre as Agências da Previdência Social de São Gonçalo (200 vagas), Barra da Tijuca (80) e Nova Friburgo (70), direcionadas à realização de perícia médica e avaliação social para candidatos ao Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A ação reforça o compromisso do INSS em agilizar processos e facilitar o acesso ao BPC, reduzindo o tempo de espera para idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social. Todas as etapas do processo contam com a atuação integrada da Perícia Médica Federal, vinculada ao Ministério da Previdência Social (MPS), e do Serviço Social do INSS, promovendo um atendimento mais ágil e humanizado, com a possibilidade de resolver todas as etapas em um único dia.

No mutirão anterior, realizado em Petrópolis, Araruama, Mesquita, Volta Redonda, Macaé e Engenheiro Trindade, foram registrados 781 agendamentos para perícia e 342 avaliações sociais, totalizando 1.123 atendimentos.

Os mutirões promovem impacto direto na vida dos beneficiários. É o caso de Edivania do Ramo da Silva, que participou do atendimento e conquistou a concessão da renda assistencial: “Esse benefício vai me dar qualidade de vida e eu estou muito agradecida!”, relatou, emocionada.