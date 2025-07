Defesa Civil de Niterói alerta para previsão de rajadas de ventos fortes

A Defesa Civil de Niterói alerta para a previsão de rajadas de ventos fortes no período das 21h desta segunda-feira (28) até as 23h59 de terça-feira (29) na cidade. O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil emitiu um alerta às 8h40 desta segunda-feira (28), informando o registro de vento moderado (44 km/h) e enviado a grupos de WhatsApp, Instagram e via mensagem por SMS.

Nesta segunda-feira (28/07), a cidade de Niterói será influenciada pela aproximação de uma frente fria. Desta forma, o céu estará parcialmente nublado a nublado, com previsão de pancadas de chuva moderadas, isoladas, à noite. Os ventos estarão moderados, com ocasionais rajadas fortes, principalmente no período da noite. As temperaturas estarão estáveis.

Nesta terça-feira (29/07), a passagem de uma frente fria influenciará as condições do tempo na cidade de Niterói. O céu estará parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuva fraca, isolada, no período da madrugada e manhã. Os ventos estarão moderados a fortes e as temperaturas, em declínio.

Na quarta-feira (30/07), um sistema de alta pressão influenciará as condições do tempo em Niterói. O céu estará parcialmente nublado a nublado, sem previsão de chuva. Os ventos estarão moderados e as temperaturas ficarão estáveis.

O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói permanece no monitoramento 24 horas e seguirá atualizando os informes conforme a necessidade. Em caso de emergência, o cidadão pode ligar para os números: 199 ou 2620-0199.

A previsão de vento pode gerar possíveis impactos na cidade, como quedas de árvores, destelhamentos e interrupção do fornecimento de energia elétrica. A Defesa Civil alerta para as seguintes orientações:

-Não ficar embaixo de árvores ou coberturas metálicas;

-Procurar um local seguro;

-Evitar áreas sujeitas ao desprendimento de itens suspensos como cabos elétricos, outdoors ou andaimes;

-Caso seja imprescindível transitar pelas vias públicas, fazê-lo com atenção;

-Não praticar esportes ao ar livre, especialmente no mar;

-Em casos de emergência ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou Defesa Civil (199).